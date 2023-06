San Siro sold out per City-Inter sul maxischermo: venduti 43mila biglietti

FINALE DI CHAMPIONS

Preso d'assalto il sito per acquistare i tagliandi di ingresso: ticket esauriti in sette ore

© Getty Images San Siro sold out per City-Inter. In sette ore sono stati infatti venduti tutti i 43mila biglietti di ingresso per assistere alla finale di Champions sul maxischermo all'interno del Meazza e sostenere la squadra a distanza. Il sito di Vivaticket che ha gestito l'acquisto dei tagliandi ha fatto registrare una coda virtuale di almeno un'ora per tutta la giornata. Aperta alle ore 10, la vendita dei biglietti inizialmente era riservata agli abbonati del campionato e ai soci Inter Club, poi dalle 16 è cominciata la vendita libera fino a esaurimento posti, situazione che si è verificata soltanto un'ora dopo, chiudendo tutto già alle 17.

Posizionato sul primo anello arancio, il maxischermo di 400 metri quadri consentirà ai tifosi nerazzurri di vivere la partita all'interno del Meazza accomodandosi sugli anelli del settore rosso, sul prato e negli spicchi di verde e blu attigui al rosso. I cancelli di San Siro apriranno alle 19 e, in attesa del big match di Istanbul, è previsto un prepartita di intrattenimento per i supporter.

CURVA NORD: "TUTTI IN BLU A ISTANBUL"

"Non è un obbligo e non è un dovere - si legge sui canali ufficiali della Curva Nord -, ma è un esempio di unità che desideriamo trasmettere ai ragazzi dal primo momento in cui saremo in campo. Sappiamo che per alcuni sarà chiedere tanto, ma per una volta azzeriamo le divisioni cromatiche e abbandoniamo le maglie scaramantiche... Chiediamo a tutti un piccolo sacrificio per dimostrare di saper essere una cosa sola. Un settore unito in un unico colore per chiedere ai ragazzi di essere più che mai squadra anche sul campo. La Curva Nord invita tutti i tifosi che saranno presenti all'Ataturk ad indossare una maglia di colore blu".