Benfica, Rui Costa: "Sono fiorentino e milanista, ma non odio l'Inter"

Rui Costa si è concesso ai cronisti a margine del pranzo Uefa a Milano, a poche ore dalla sfida di Champions League tra il suo Benfica e l'Inter: "Ho giocato 12 anni in Italia (dal '94 al 2001 con la Fiorentina e dal 2001 al 2006 col Milan, ndr), quindi queste sono sempre partite speciali per me - ha detto il presidente dei lusitani -. Tra l'altro ho giocato nella rivale cittadina dell'Inter... Però non la vivo come una rivincita, né come una partita contro una squadra che odio, perché non è così. Ho rispettato sempre tutti, però evidentemente mi sento fiorentino e milanista".