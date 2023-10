Champions League, Inter-Benfica: probabili formazioni e ultime notizie

stasera inter-benfica

Dopo il pari nerazzurro e il ko portoghese è già quasi uno spareggio: Lautaro-Thuram guidano la squadra di Inzaghi alle 21 con diretta su Canale 5

Inter-Benfica è già quasi uno spareggio: dopo il pari nerazzurro sul campo della Real Sociedad e il ko portoghese in casa contro il Salisburgo, i tre punti valgono doppio nel girone B della Champions League 2023/24. Alle 21 a San Siro, diretta su Canale 5 e in streaming su Sportmediaset.it, un dubbio di formazione per Simone Inzaghi, intenzionato a dare una prima svolta alla campagna europea, perché se da un lato una sconfitta complicherebbe il cammino, dall'altro una vittoria aprirebbe discreti scenari verso gli ottavi dopo solo due turni. Per i lusitani, guidati da Di Maria che è tornato dopo la stagione alla Juventus, potrebbe anche essere l'occasione di una "vendetta" sportiva dopo l'eliminazione ai quarti della scorsa Champions.

INTER-BENFICA, LE CHIAVI TATTICHE Da un anno all'altro, il Benfica è cambiato meno dell'Inter. Nel motore ha aggiunto Angel Di Maria perdendo Gonçalo Ramos ma l'impianto di base di Schmidt ricalca quello visto l'anno scorso, grande possesso e qualità offensiva da vendere con una difesa alta che però deve coprire tanto spazio alle spalle e, se presa coi giusti tempi, attaccabile in ripartenza e magari con gli inserimenti delle mezzale. Per questo sarà fondamentale riuscire a dare a Calhanoglu il tempo di verticalizzare, liberandolo dalla gabbia in mediana: a quel punto il compito del turco sarà cercare Lautaro-Thuram oppure gli esterni prima di arrivare agli inserimenti da centrocampo. Attenzione a Di Maria, dicevamo, sia per il grande impatto che ha avuto in questa seconda esperienza al Benfica sia perché predilige le zolle del terreno da dove Berardi aveva recentemente punito Sommer (e lo ha ricordato lo stesso Calhanoglu): è il lato più sbilanciato delle fasce nerazzurre, limitare l'ex Juve sarà un compito extra per Bastoni-Dimarco.

INTER-BENFICA, LA FORMAZIONE SCELTA DA INZAGHI Ritrovato il successo in campionato col 4-0 di Salerno, Inzaghi cerca i primi tre punti stagionali in Champions ragionando sulle scelte da effettuare in fascia destra: Pavard, Darmian e Dumfries sono in ballottaggio per il ruolo di braccetto difensivo ed esterno di centrocampo. Tre nomi per due ruoli e due posizioni, mentre il resto dell'undici è praticamente cosa fatta. Davanti a Sommer il terzetto difensivo sarà completato da Acerbi e Bastoni mentre a sinistra in fascia torna dall'inizio Dimarco. A centrocampo, visto anche l'infortunio di Frattesi, saranno Barella e Mkhitaryan gli scudieri di Calhanoglu, pronti a dare una mano in avanti alla ThuLa. Extra-lavoro per entrambi: Thuram è reduce dai novanta minuti dell'Arechi mentre Lautaro Martinez, quattro gol dopo essere entrato in campo nella ripresa, resta il secondo giocatore con più minuti sulle gambe dopo Sommer.

Troppo importante la coppia formata dall'argentino e dal francese, sia in zona gol che per lo svolgimento dell'azione. Con la pausa nazionali in vista, dove si spera che entrambi (più Thuram, visto che Deschamps nella Francia di solito lo fa partire tra le riserve) potranno tirare - almeno un minimo - il fiato, l'Inter non può non aggrapparsi a loro, non potendo contare su Arnautovic e con Sanchez ancora alla ricerca della migliore condizione.

INTER, LA SITUAZIONE NEL GIRONE CHAMPIONS Il pareggio acciuffato nel finale della partita con la Real Sociedad vale oro in classifica, perché affrontare il match di stasera a quota zero punti come il Benfica avrebbe fatto assomigliare la sfida quasi a uno spareggio, anche se siamo "solo" a un terzo del cammino del girone D. Al contrario, sono i portoghesi ad arrivare a Milano con un grosso peso sulle spalle: sconfitti in casa all'esordio dal Salisburgo (anche per aver giocato a lungo in inferiorità numerica), con un altro ko complicherebbero drasticamente il cammino verso gli ottavi. Il vantaggio dunque, è la possibilità di affrontare il match con più serenità e consapevoli che con una vittoria il Benfica sarebbe già dietro di 4 punti dopo due partite; lo svantaggio è il rischio di un braccino degli uomini di Schmidt: se preferissero puntare al pari per evitare di perdere, l'Inter si troverebbe a dover scardinare una partita scorbutica, chiusa e tutta da lottare. Anche se per dna di solito i portoghesi hanno un atteggiamento piuttosto aperto che potrebbe favorire le ripartenza della coppia Lautaro-Thuram. Sì, ancora una volta si ritorna a loro...

LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-BENFICA

