Champions League: il Psg approda ai quarti, Real Sociedad ko anche al ritorno

real sociedad-psg 1-2

Doppietta di Mbappé nel 2-1 del secondo atto degli ottavi, 4-1 complessivo dei parigini contro i baschi

© Getty Images 1 di 26 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Il Paris Saint-Germain approda ai quarti di finale di Champions League 2023/24, 2-1 alla Real Sociedad (dopo il 2-0 dell’andata) nel ritorno degli ottavi. Il grande protagonista di serata è Kylian Mbappé: il capitano del Psg apre le marcature al 16’, poi chiude la pratica al 56’ sul lancio di Kang-in Lee. Nel finale il gol della bandiera di Merino (89’). Luis Enrique avanza nella competizione con il punteggio complessivo di 4-1.

Vola ai quarti di finale il Psg, che trionfa 2-1 nel ritorno degli ottavi di Champions League ed elimina la Real Sociedad. Kylian Mbappé scalda subito i motori, con la conclusione di sinistro che finisce alta al quinto minuto di gioco. Il capitano del Paris torna pericoloso anche al 10’, con l’azione personale sulla sinistra non finalizzata da Barcola. Il vantaggio dei francesi non tarda ad arrivare: al 16’ Mbappé riceve palla sulla sinistra dentro l’area, punta Zubeldia, si crea lo spazio e fa partire il destro secco sul secondo palo, che vale l’1-0. L’ex Monaco sfiora il raddoppio qualche minuto più tardi, ma Remiro è bravo ad allungare il piede e a salvare la conclusione del francese sul primo palo. I baschi riescono a farsi vedere tiepidamente in avanti soltanto verso la fine del primo tempo, con una conclusione dalla distanza di Kubo: al duplice fischio la squadra di Luis Enrique controlla tranquillamente la gara e la qualificazione, con un punteggio complessivo di 3-0. In avvio di ripresa i parigini colpiscono di nuovo: al 56’ il neoentrato Kang-in Lee lancia in profondità Mbappé, che si presenta davanti a Remiro ed insacca sul primo palo. Poco dopo l’ora di gioco gli uomini di Imanol accorciano le distanze con il subentrato Barrenetxea, ma il gol viene annullato per fuorigioco. A poco più di dieci minuti dal termine sale in cattedra anche Donnarumma, che neutralizza la botta sicura di Turrientes. Nel finale c’è spazio per il gol della bandiera dei padroni di casa, che all’89’ bucano l’ex portiere del Milan con la rete del capitano Merino. Vince il Psg 2-1 e vola ai quarti con il punteggio complessivo di 4-1, eliminata la Real Sociedad.

LE STATISTICHE

-Il Paris Saint-Germain non accedeva ai quarti di finale di Champions League dalla stagione 2020/21 – anche in quel caso superando una squadra spagnola agli ottavi, il Barcellona.

-Il PSG non vinceva entrambe le sfide in una fase ad eliminazione diretta di Champions League dagli ottavi di finale del 2015/16 (doppia vittoria per 2-1 vs Chelsea).

-Kylian Mbappé ha preso parte a 69 gol in 69 presenze in Champions League (46 reti, 23 assist): dal suo debutto nel torneo, il 27 settembre 2016, solo Robert Lewandowski ha partecipato a più reti (71 - 60 gol, 11 assist).

-Kylian Mbappé ha preso parte attiva a 36 gol (25 reti, 11 assist) in 32 presenze in trasferta in Champions League.

-Kylian Mbappé (sette) ha superato Andriy Shevchenko (sei) come giocatore con più gol in trasferta sui campi spagnoli nella storia della Champions League.

-Kylian Mbappé ha segnato il primo gol del match in 12 partite in Champions League nelle ultime tre stagioni, almeno il doppio di qualsiasi altro giocatore nel periodo nella competizione.

-L'undici titolare del Paris Saint-Germain stasera aveva un’eta media di 23 anni e 361 giorni, la più bassa in assoluto per il club parigino in una partita di Champions League.