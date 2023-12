Real Sociedad, Alguacil: "Se facciamo calcoli con l'Inter, perderemo"

VERSO INTER-REAL SOCIEDAD

Il tecnico dei baschi alla vigilia del match di San Siro: "Giocando per dare tutto siamo qui a puntare al primo posto"

La Real Sociedad si gioca il primo posto nel girone dell'Inter chiudendo a San Siro con due risultati a disposizione su tre. Il tecnico Imanol Alguacil però è ben consapevole della difficoltà della sfida di Milan contro i nerazzurri di Simone Inzaghi: "Se faremo calcoli sicuramente perderemo - ha commentato in conferenza stampa Alguacil -. Vogliamo andare in campo per vincere ed essere competitivi, come sempre. In questo modo siamo qui a lottare per il primo posto".

La pressione sul risultato è presente sia per l'Inter che per la Real Sociedad: "La sentiamo perché vogliamo vincere. L'Inter la conosciamo, ha giocato la finale nella scorsa edizione e se siamo qui è per merito nostro. Vogliamo essere competitivi contro i nerazzurri, provando a vincere. Pensiamo solo a quello".

L'Inter tra Champions League e Serie A sta sbagliando poco: "Assolutamente è una delle formazioni più forti d'Europa - ha commentato Alguacil -. Dovessimo guardare ai singoli in rosa non dovremmo nemmeno scendere in campo perché parliamo di una squadra al top, con una rosa al top e un allenatore al top. Però all'andata siamo stati competitivi e siamo stati gli unici a farli soffrire davvero in questa stagione. Vediamo se riusciremo a ripeterci".

Dall'1-1 di San Sebastian l'Inter è cresciuta ulteriormente: "Anche se ha avuto una grandissima crescita non credo sia cambiato tantissimo. All'andata hanno avuto poche occasioni, ma hanno concretizzato. Sarà una partita diversa rispetto all'Anoeta, qui a San Siro sarà tutto diverso".

Proprio il Meazza si prepara ad essere un fattore: "Non abbiamo paura, è uno stadio bellissimo con tanta storia. Veniamo con rispetto e umiltà, ma nessuna paura. Non pensavamo di arrivare fin qui, ora però vogliamo giocarcela con tanta ambizione".