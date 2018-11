Real, Ramos ci ricasca: gomitata e naso rotto a Havel

08/11/2018

Sergio Ramos non si smentisce mai. Contro il Viktoria Plzen il difensore del Real è stato nuovamente protagonista di un intervento molto discutibile. Al 13' il centrale dei Blancos ha colpito Havel con una violenta gomitata, provocando all'avversario una frattura al naso. Di sicuro non un bell'episodio per Ramos, non nuovo a situazioni del genere. Volontario o no, il colpo a Havel c'è stato, con tanto di copioso sanguinamento. Ramos il "duro" ha colpito ancora.