Real Madrid, Zidane: "Ho buone sensazioni. Sergio Ramos sta bene"

CHAMPIONS LEAGUE

Il francese: "Dovremo dare tutto quello che abbiamo, come dovevamo fare all'andata". Kroos: "Hazard può fare la differenza"

"Ho buone sensazioni. Siamo contenti di essere qui in questa partita e sappiamo cosa ci aspetta domani. Sappiamo cosa dobbiamo fare e domani daremo tutto quello che abbiamo". Lo ha detto Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, parlando in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions League contro il Chelsea. Si riparte dall'1-1 dell'andata. Zidane parlando di Sergio Ramos, non si è sbilanciato: "Non dico se giocherà. È qui con noi e questo significa che sta bene. Questo è molto importante, avere il nostro leader e capitano con noi". Getty Images

"Siamo qui per il duro lavoro fatto, credendo in quello che facciamo e nient'altro. Non ci sono miracoli nel calcio", ha detto ancora Zizou. "Dobbiamo fare il nostro gioco, sono 90 minuti, forse di più. Siamo ben preparati. Siamo in semifinale di Champions League, non le giochi tutti i giorni. I miei giocatori sono ben preparati per giocare", ha aggiunto.

"Dobbiamo comportarci bene. Fisicamente, dobbiamo dare tutto ciò che abbiamo. Questo è quello che dovevamo fare all'andata e domani sarà lo stesso. Sono preoccupato solo per quello che facciamo con la palla" ha concluso.

KROOS: "MOTIVATI. E HAZARD FA LA DIFFERENZA"

"Non c'è dubbio che saremo molto motivati e daremo tutto ciò che abbiamo, questo è quello che dobbiamo fare. È così che funzionano queste cose, si tratta della qualità che mostriamo in campo". Lo ha detto Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid, a fianco di Zidane in conferenza. "Dobbiamo creare più occasioni rispetto all'andata, ma credo che siamo in grado di farlo", ha aggiunto. Infine parlando di Eden Hazard, ha detto: "Sappiamo cosa può fare Hazard. È un peccato che non sia stato in grado di dimostrarlo negli ultimi mesi, ma fisicamente ora è più in forma, quindi questo significa che puo' giocare al suo livello. È un giocatore che vuoi avere in queste partite. Penso che possa essere pericoloso contro qualsiasi difesa".