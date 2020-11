Real Madrid, Militao positivo al Covid

Alla vigilia dell'importantissima sfida di Champions League contro l'Inter, il Real Madrid rende noto, con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, che il giocatore risultato positivo al Covid-19 dopo l’ultimo giro di tamponi effettuato nella mattinata di ieri è Eder Militão. Una brutta tegola per Zinedine Zidane, che aveva riaccolto in squadra il giocatore dopo un precedente infortunio e che per la sfida ai nerazzurri dovrà già certamente rinunciare a Carvajal, Nacho, Odriozola e Lucas Vázquez (uscito malcioncio dall'ultima sfida di campionato). Tutti gli altri componenti del gruppo squadra e dello staff tecnico, specifica poi il Real Madrid, sono risultati negativi.

Getty Images