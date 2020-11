Inter: miraggio Lukaku, contro il Real serve il vero Lautaro

INTER

Ci vorrebbe proprio Big Rom nella trasferta in Spagna contro il Real Madrid, in una gara che per l'Inter rappresenta già un bivio Champions dopo i due pareggi in casa contro il Borussia M'Gladbach e a Kiev contro lo Shakhtar. E invece, a meno di un miracolo, Conte dovrà fare a meno del suo gigante Romelo Lukaku, che un risentimento agli adduttori della coscia sinistra ha fermato nel momento migliore. "Situazione delicata", ha detto l'ad nerazzurro Beppe Marotta parlando delle condizioni dell'attaccante belga prima della sfida di sabato contro il Parma. L'Inter non vuole accelerare i tempi, magari per portarlo almeno in panchina, correndo poi il rischio di veder allungare la sua assenza. E il giocatore potrebbe saltare anche la sfida di domenica prossima in campionato a Bergamo contro l'Atalanta prima dello stop per le Nazionali.

La buona notizia potrebbe arrivare da Alexis Sanchez, reduce da una contrattura all'adduttore destro che lo ha costretto ad abbandonare l'esordio dell'Inter in Champions contro il Borussia M'Gladbach alla fine del primo tempo. In caso di recupero, molto probabile che il cileno cominci la partita dalla panchina, così come Skriniar, fuori dal tunnel dopo la positività al Covid-19. Il giorno dopo il pareggio contro il Parma, alla ripresa degli allenamenti ad Appiano, Conte è tornato a ribadire ai suoi i concetti espressi nel post gara di San Siro: contro il Real Madrid il tecnico nerazzurro vuole più cattiveria, più determinazione. Messaggio per tutti, messaggio forte per un Lautaro Martinez che non segna dal 4 ottobre e che ha bisogno di ritrovare la via del gol per tornare il 'Toro' implacabile che fa gola ai grandi club d'Europa. Al suo fianco più Perisic di Pinamonti, con Eriksen destinato ad essere escluso ancora una volta dall'undici titolare.