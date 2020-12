Real Madrid, arrivano i rinforzi per Zidane: quattro recuperi, Sergio Ramos compreso

VERSO REAL-M'GLADBACH

Il gruppo B è tra i più equilibrati di questa Champions League tanto che, con un solo turno da giocare, deve ancora dare tutti i verdetti. Non solo Inter-Shakhtar Donetsk ma anche Real Madrid-Borussia Moenchengladbach sarà decisiva e in tal senso arrivano buone notizie per Zinedine Zidane. I blancos sono pronti a riabbracciare a pieno regime quattro giocatori guariti dagli infortuni, Sergio Ramos su tutti. Getty Images

Il capitano manca dal 18 ottobre, quando si era fatto male con la Spagna in Nations League. A dir la verità era già guarito dal problema alla coscia destra ma Zidane lo ha risparmiato dai match contro Shakhtar e Siviglia per averlo al meglio contro i tedeschi mercoledì sera. Un'iniezione di tecnica e carisma che sarà utile a tutta la squadra.

Restando in difesa, riecco anche Dani Carvajal, che si era fatto male all'adduttore della coscia destra lo scorso 27 novembre. Sembrava potesse tornare per il derby contro l'Atletico Madrid di sabato prossimo ma sarà tra i convocati già contro il M'Gladbach, anche per poter far rifiatare Lucas Vazquez che comunque si è ben adattato al ruolo negli ultimi tempi.

Infine ci saranno anche Alvaro Odriozola (si è allenato col gruppo tutta la settimana dopo la ricaduta per l'infortunio al polpaccio sinistro) e Luka Jovic (guarito dal Covid-19), alternative ai titolari. Ma, in un momento delicato come questo, Zidane sarà ben contento di avere più scelte possibili.