Real-City, Ancelotti: "Dovremo giocare la stessa partita dell'andata"

Carlo Ancelotti, alla vigilia del ritorno dei playoff di Champions League a Madrid contro il Manchester City, risponde alla provocazione di Guardiola che - dopo il 3-2 madridista dell'Etihad - ha detto che crede di avere solo l'1% di possibilità di passare: "Nemmeno lui la pensa così, crederà di averne di più. E non pensiamo di avere il 99% di possibilità di vincere neanche noi. Mi aspetto una partita divertente, complicata, difficile. Stiamo cercando di prepararla bene e di far recuperare i giocatori. L'idea è di pianificare la stessa partita, tenendo conto di tutte le difficoltà che questo tipo di partite comporta. Una partita in cui si gioca tutto in 90 minuti".