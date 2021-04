Real, che guaio per Marcelo: scrutinatore alle elezioni, Chelsea a rischio

REAL MADRID

L’esterno dei Blancos è stato sorteggiato e convocato per far parte di un seggio elettorale un giorno prima della partita di Stamford Bridge

Possibile imprevisto per Marcelo, terzino sinistro del Real Madrid: il calciatore, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo El Mundo, è stato convocato per lavorare in un seggio elettorale martedì 4 maggio, in occasione delle elezioni regionali di Madrid. Ma, proprio per quel giorno, è prevista la partenza della squadra per Londra, dove mercoledì è in programma Chelsea-Real Madrid, ritorno delle semifinali di Champions League. Getty Images

La Giunta elettorale madrilena, riporta sempre El Mundo, sostiene che Marcelo potrebbe volare in Inghilterra mercoledì, ma questa opzione pare difficilmente percorribile a causa dei protocolli anti-Covid. Il club spagnolo lavora in tutta fretta per ottenere l'esonero del giocatore dagli obblighi civici ai quali è stato chiamato.

La normativa spagnola include come eccezione per poter rispondere di no alla convocazione al seggio elettorale i casi di "professionisti che devono partecipare a manifestazioni pubbliche in programma il giorno delle elezioni, previste prima della convocazione elettorale, quando l'interessato non può essere sostituito e la mancata partecipazione dello stesso rende necessaria la sospensione della manifestazione, producendo rilevanti danni economici".

Il Real ha già presentato ricorso e spera di avere l’ok dal Comune per poter portare il terzino a Londra, anche perché Mendy è ancora infortunato, ma al momento l’autorizzazione non è ancora arrivata.

