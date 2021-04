Benzema, l'uomo dei record, raggiunge Raul: Ronaldo è già dimenticato

Karim Benzema ha già 33 anni ed è alla dodicesima stagione al Real Madrid. Qualcuno potrebbe ipotizzare che abbia fatto il suo tempo ma l'anagrafe, almeno nel calcio, arriva dopo i numeri. Eccoli: 71 reti in Champions League che gli permettono di raggiungere la leggenda blanca Raul (con una media migliore visto che lo spagnolo ha giocato 15 partite in più) e che lo portano a meno due da Lewandowski. Due gol, insomma, per arrivare sul podio dei più prolifici di sempre dietro a Leo Messi (a quota 120) e Cristiano Ronaldo (135).