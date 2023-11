Real, Ancelotti: "Partita equilibrata, Napoli squadra molto temibile"

© Getty Images

Carlo Ancelotti ha commentato così la vittoria del suo Real Madrid sul Napoli in Champions: "Non ci siamo curati delle assenze, quelli che ci sono stanno facendo tutti molto bene - le sue parole a Prime Video -. È stata una partita molto equilibrata, siamo usciti nel finale grazie a un'energia che abbiamo ritrovato. Il Napoli ha qualità e organizzazione, sono una squadra molto temibile. In questo momento siamo contati, ma può succedere. C'è un buon ambiente, siamo molto motivati e riusciamo a essere a un ottimo livello nonostante gli infortuni".