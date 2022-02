Real, Ancelotti: "Hanno meritato, ma al ritorno sarà un'altra gara"

QUI REAL

Il tecnico emiliano a fine gara: "Servirà aggressività per la rimonta ma servirà equilibrio"

Carlo Ancelotti non nasconde la grande delusione per la brutta prova del suo Real. "La prestazione non è stata buona, al ritorno sarà un'altra gara - ha detto ai nostri microfoni il tecnico del Real -. Loro hanno meritato di vincerla, Mbappé può creare sempre opportunità. Siamo dispiaciuti, poteva esser fatta meglio, abbiamo sofferto la pressione, non siamo usciti da dietro con la palla. Abbiamo creato poco, ma c'è il ritorno". Getty Images

Davvero una squadra opaca quella vista al Parco dei Principi, un Real piccolo piccolo nel palcoscenico che solitamente lo esalta maggiormente. "Non siamo arrivati agli attaccanti, abbiamo sofferto dietro - ha aggiunto Ancelotti - Abbiamo sbagliato tanti passaggi e per questo non abbiamo giocato bene davanti".

Al ritorno gli spagnoli dovranno vincere con due gol di scarto. "Dobbiamo fare una partita diversa come intensità, con e senza la palla. Questo sì, ma sarà una gara diversa, sono certo. Servirà aggressività per la rimonta ma servirà equilibrio: loro sono pericolosi in contropiede, abbiamo tutto per giocarcela".