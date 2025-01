Real, Ancelotti allontana l'addio": "Non sarò mai io a decidere di andare via"

Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Salisburgo, Carlo Ancelotti mette a tacere le voci di un suo addio al Real Madrid in estate. "Voglio essere molto chiaro: non deciderò mai e poi mai nella mia vita quando lascerò questo club - ha spiegato l'allenatore emiliano -. Un giorno quel momento arriverà, ma non so quando. Non spetta a me decidere. Potrebbe essere domani (ride, ndr), tra qualche partita, tra un anno, tra cinque anni... Florentino resterà qui per altri quattro anni e il mio obiettivo è raggiungere i quattro anni di Florentino (ride, ndr). E così ci salutiamo insieme (ride, ndr)".