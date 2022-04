Ranking Uefa storico: la Juventus sale al quarto posto e aumenta i guadagna

IL SORPASSO

Sorpasso storico a Chelsea e Atletico Madrid. Con la qualificazione alla prossima Champions League saranno 33 i milioni di euro nelle tasche bianconere

Nonostate una stagione non esaltante, in chiave europea la Juventus è pronta a un salto in avanti importante soprattutto sul fronte dei ricavi. La società bianconera salirà al quarto posto nel ranking storico della Uefa, quello che si basa sulle prestazioni degli ultimi 10 anni, superando Chelsea e Atletico Madrid e assicurandosi una bella entrata economica per la prossima stagione di circa 33 milioni di euro. Getty Images

In base a questa graduatoria, la Uefa distribuisce 600,6 milioni di euro in proporzione alla posizione di ogni club, dividendo la cifra in "quote di coefficiente" da 1,2 milioni di euro circa.

All'ultima squadra del ranking spetterà una sola quota del coefficiente, a cui man mano che si sale nel ranking vengono aggiunte altre quote fino ad arrivare alle 32 della prima in classifica (circa 36 milioni di euro).

Nella stagione 2021/22, la Juventus era al sesto posto nel Ranking decennale della Uefa e per questo si è intascata 30,7 milioni di euro, quasi il doppio della seconda italiana - il Milan con 17. Con il quarto posto nel ranking della prossima stagione, dietro a Real Madrid, Bayern Monaco e Barcellona, il guadagno bianconero salirebbe a 33 milioni di euro circa.