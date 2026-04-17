Nessuna italiana nelle semifinali europee: non accadeva da 39 anni

In Coppa delle Coppe, l'avventura della Roma finì subito, eliminata ancora ai calci di rigore dal Real Saragozza al primo turno, 2-0 a Roma e 0-2 a Saragozza. Quell'edizione del torneo venne vinta dall'Ajax in finale contro la sorpresa Lokomotiv Lipsia. Il gol decisivo fu di Marco Van Basten che aveva già l'accordo con il Milan. In Coppa Uefa, la Fiorentina e il Napoli uscirono al primo turno, rispettivamente contro Boavista e Tolosa. Il Torino e l'Inter arrivarono invece ai quarti di finale, eliminati dagli austriaci dello Swarowski Tirol e dagli svedesi del Goteborg. La Coppa andò proprio al Goteborg dopo la doppia finale contro il Dundee United.