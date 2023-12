Sette squadre su sette all'eliminazione diretta: Italia verso le 5 squadre in Champions 

COPPE EUROPEE

Il nostro Paese è l'unico in stagione a riuscire nell'en plein europeo ed è in testa al ranking delle federazioni

Il calcio italiano vola. Sembra incredibile ma è la realtà dopo la fase a gironi delle coppe europee versione 2023/24. Abbiamo 7 squadre su 7 alla fase a eliminazione diretta delle tre coppe. Un risultato già esaltante di suo che diventa straordinario se si pensa che, se l'Italia riuscisse a chiudere il ranking stagionale delle federazioni in una delle prime due posizioni, avremmo 5 club, e non più 4, nella prossima Champions a 36 squadre, quella a classifica unica senza la fase a gironi.

Per il momento ci godiamo il primo posto del ranking davanti a Germania, Inghilterra, Spagna e Francia (l'unica altra nazione a fare l'en plein ma con 6 squadre). La Premier, che abbiamo sempre visto come un mostro imbattibile, ha perso ai gironi di Champions Manchester United e Newcastle (fuori da tutto). La Bundesliga ha pagato il tracollo dell'Union Berlino, mentre la Liga aveva perso subito l’Osasuna, già fuori in estate agli spareggi di Conference e il Siviglia (quarto nel suo girone di Champions). La cara vecchia Serie A, insomma, può davvero sperare nel colpaccio di ritrovarsi con 5 squadre nella prossima edizione della coppa più ambita, che oltretutto vede aumentare, e non di poco, i ricavi destinati alle partecipanti. Bisognerà difendere l'ottimo risultato ottenuto, anche nella fase a eliminazione diretta. Per ora, comunque, godiamoci questa classifica:

RANKING UEFA DOPO LE 3 FASI A GIRONI

ITALIA 14.000

GERMANIA 13.642

INGHILTERRA 13.625

SPAGNA 12.687

REP.CECA 12.000

BELGIO 11.600

FRANCIA 11.583

TURCHIA 10.500

OLANDA 8.600

DANIMARCA 8.500

