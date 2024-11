Ranking Uefa, l'Italia terza nella corsa al 5° posto Champions League

Con i successi di Inter, Milan, Atalanta e Fiorentina, l'Italia ha aumentato ulteriormente il proprio punteggio stagionale. Punteggio che si calcola sommando i punti acquisiti da ogni club in base al risultato del singolo match disputato ma non solo. Vanno aggiunti 1,5 punti in caso di passaggio agli ottavi di finale (solo 1 in Europa League) e altri, già stabiliti, che dipendono dalla posizione finale raggiunta nella classifica unica. In totale ogni club può totalizzare, dopo la fase a gironi, massimo 29,5 punti in Champions League, 23 e 20,5 punti rispettivamente in Europa League e Conference League. Dagli ottavi di finale in poi, ogni vittoria continuerà a valere 2 punti, ogni pareggio porterà invece in dote 1 pt. I pareggi di Juventus, Lazio e Roma più la sconfitta del Bologna però hanno permesso al Portogallo di mantenere il secondo posto dietro l'Inghilterra.