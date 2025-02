Ranking Uefa, brusco stop per l'Italia sorpassata della Spagna: la classifica aggiornata

A guadagnare punti è la Germania in quarta posizione, grazie al successo del Bayern Monaco in trasferta contro il Celtic in Champions e l'Heidenheim a Copenaghen in Conference. Stesso discorso per il Portogallo al quinto posto (vittoria del Benfica in casa del Monaco), del Belgio e dell'Olanda. Ricordiamo che anche i playoff portano punti. Rispetto al girone non c'è alcuna differenza relativamente alle modalità di conquista del punteggio: la vittoria ne porta due, il pareggio uno. I punti bonus per il passaggio agli ottavi invece sono i seguenti: 1,5 per la Champions, 1 per l'Europa League.