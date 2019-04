PSV, Van Persie stuzzica la Juventus: "Noi avremmo vinto 11-2"

24/04/2019

La cavalcata dell'Ajax in Champions League, capace di eliminare in casa propria prima il Real Madrid e poi la Juventus, continua a far parlare tifosi e addetti ai lavori. L'ultimo è stato Robin van Persie che con il suo PSV è in piena lotta con i Lancieri per l'Eredivisie. L'olandese ha rivolto una battuta alla Juventus: "Ora molti guarderanno in maniera diversa il nostro 6-2 all'Ajax a gennaio...con la Juventus avremmo vinto 11-2".