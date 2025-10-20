Logo SportMediaset

VERSO PSV-NAPOLI

Psv, Bosz: "Possiamo far gol anche al Napoli, mi accontenterei di vincere 3-2"

"De Bruyne uno dei migliori calciatori che siano mai esistiti" 

di Redazione
20 Ott 2025 - 17:14

Peter Bosz, allenatore del PSV Eindhoven, avvisa il Napoli in vista della sfida di Champions contro gli uomini di Antonio Conte. "Domani giochiamo contro una squadra molto forte, ma come è avvenuto spesso quest'anno speriamo di fare gol anche a loro - ha dichiarato -. Sarei soddisfatto anche con una vittoria per 3-2". "Secondo me, il Napoli ha molti giocatori importanti. Sarebbe fantastico se non giocasse Lobotka, ma sono tutti grandi - ha aggiunto -. Però questo vale anche per noi. Sarà una sfida molto difficile".

Il tecnico olandese conosce bene tanti giocatori dell'avversaria di domani. "De Bruyne è un calciatore tra i più grandi che siano masi esistiti. Lo conosco dai tempi del Wolsburg. E' un giocatore eccezionale - ha spiegato Bosz -. Prima giocava in un modo diverso ora gioca anche come centrocampista difensivo e anche in questa posizione è molto importante. Le sue qualità sono eccezionali". "Neres venne da me a metà campionato nell'Ajax e ci volle un po' di tempo per adattarsi. Poi anche quando ha giocato con il Benfica ha fatto vedere le sue qualità. Anche lui è un grande calciatore - ha aggiunto Bosz -. Beukema lo conosco bene. Mio figlio giocava titolare nel Go Ahead Eagles poi è arrivato Beukema che gli ha 'rubato' il posto. Dopo è andato all'AZ e poi al Bologna e ha fatto una carriera fantastica. E' un calciatore di livello alto, che se va al Napoli vuol dire che è un top assoluto". "Quanto a Lang, non è mai facile esprimersi in un campionato nuovo. Il modo di giocare, la preparazione, è tutto diverso - ha proseguito il tecnico del PSV -. Ho parlato con lui nelle scorse settimane e mi ha detto che si sta allenando tantissimo. E' un calciatore molto tecnico e sicuramente troverà spazio. Se non lo conosci hai un'immagine un po' sui generis di lui, visto che ha tanti tatuaggi ed è un rapper. Ma io lo conosco ed è molto gentile, molto socievole e coinvolto con i compagni di squadra. Non sarà come un capitano ma nelle ultime due stagioni è stato comunque un leader del PSV. Non è molto difensivo ma il Napoli l'ha peso come attaccante e deve essere valutato nel ruolo offensivo, anche se a volte nel calcio anche gli attaccanti devono fare cose difensive". "Non devo dare suggerimenti a Conte perché è un allenatore fantastico. E' in grado di giocare con sistemi diversi, con la difesa a cinque, oggi spesso usa il 4-3-3. Ha più stili e tutte le sue squadre giocano sempre con energia e con passione e son molto ben organizzate - ha continuato Bosz -. E' un allenatore bravissimo".

Napoli, mezzo sorriso per Conte: McTominay recupera per il Psv, Hojlund no. E Lang scalpita

"In Olanda si gioca in modo diverso dall'Italia e questo ha a che fare con la cultura del calcio. Noi utilizziamo giocatori più giovani mentre in Italia si utilizzano atleti più anziani, con maggiore stabilità ed esperienza. La cultura di gioco è diversa tra i due Paesi - ha osservato l'allenatore del PSV -. Comunque noi possiamo vincere partite contro squadre italiane come ha dimostrato la nostra vittoria sulla Juve. Abbiamo dei giovani che dobbiamo migliorare e poi saranno venduti come è avvenuto con Lang e Bakayoko. Ma questo è il nostro ruolo nel calcio internazionale". "Ho una grande ammirazione per il calcio italiano. La passione della gente è fantastica, c'è sempre qualcosa di bello da vedere in quel campionato - ha concluso Bosz -. Sabato abbiamo fatto bene in campionato, ma dovremo ripeterci anche domani contro gli azzurri".

psv
peter bosz
napoli
champions

