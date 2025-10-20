Psv, Bosz: "Possiamo far gol anche al Napoli, mi accontenterei di vincere 3-2"

"De Bruyne uno dei migliori calciatori che siano mai esistiti"di Redazione
Peter Bosz, allenatore del PSV Eindhoven, avvisa il Napoli in vista della sfida di Champions contro gli uomini di Antonio Conte. "Domani giochiamo contro una squadra molto forte, ma come è avvenuto spesso quest'anno speriamo di fare gol anche a loro - ha dichiarato -. Sarei soddisfatto anche con una vittoria per 3-2". "Secondo me, il Napoli ha molti giocatori importanti. Sarebbe fantastico se non giocasse Lobotka, ma sono tutti grandi - ha aggiunto -. Però questo vale anche per noi. Sarà una sfida molto difficile".
Il tecnico olandese conosce bene tanti giocatori dell'avversaria di domani. "De Bruyne è un calciatore tra i più grandi che siano masi esistiti. Lo conosco dai tempi del Wolsburg. E' un giocatore eccezionale - ha spiegato Bosz -. Prima giocava in un modo diverso ora gioca anche come centrocampista difensivo e anche in questa posizione è molto importante. Le sue qualità sono eccezionali". "Neres venne da me a metà campionato nell'Ajax e ci volle un po' di tempo per adattarsi. Poi anche quando ha giocato con il Benfica ha fatto vedere le sue qualità. Anche lui è un grande calciatore - ha aggiunto Bosz -. Beukema lo conosco bene. Mio figlio giocava titolare nel Go Ahead Eagles poi è arrivato Beukema che gli ha 'rubato' il posto. Dopo è andato all'AZ e poi al Bologna e ha fatto una carriera fantastica. E' un calciatore di livello alto, che se va al Napoli vuol dire che è un top assoluto". "Quanto a Lang, non è mai facile esprimersi in un campionato nuovo. Il modo di giocare, la preparazione, è tutto diverso - ha proseguito il tecnico del PSV -. Ho parlato con lui nelle scorse settimane e mi ha detto che si sta allenando tantissimo. E' un calciatore molto tecnico e sicuramente troverà spazio. Se non lo conosci hai un'immagine un po' sui generis di lui, visto che ha tanti tatuaggi ed è un rapper. Ma io lo conosco ed è molto gentile, molto socievole e coinvolto con i compagni di squadra. Non sarà come un capitano ma nelle ultime due stagioni è stato comunque un leader del PSV. Non è molto difensivo ma il Napoli l'ha peso come attaccante e deve essere valutato nel ruolo offensivo, anche se a volte nel calcio anche gli attaccanti devono fare cose difensive". "Non devo dare suggerimenti a Conte perché è un allenatore fantastico. E' in grado di giocare con sistemi diversi, con la difesa a cinque, oggi spesso usa il 4-3-3. Ha più stili e tutte le sue squadre giocano sempre con energia e con passione e son molto ben organizzate - ha continuato Bosz -. E' un allenatore bravissimo".
"In Olanda si gioca in modo diverso dall'Italia e questo ha a che fare con la cultura del calcio. Noi utilizziamo giocatori più giovani mentre in Italia si utilizzano atleti più anziani, con maggiore stabilità ed esperienza. La cultura di gioco è diversa tra i due Paesi - ha osservato l'allenatore del PSV -. Comunque noi possiamo vincere partite contro squadre italiane come ha dimostrato la nostra vittoria sulla Juve. Abbiamo dei giovani che dobbiamo migliorare e poi saranno venduti come è avvenuto con Lang e Bakayoko. Ma questo è il nostro ruolo nel calcio internazionale". "Ho una grande ammirazione per il calcio italiano. La passione della gente è fantastica, c'è sempre qualcosa di bello da vedere in quel campionato - ha concluso Bosz -. Sabato abbiamo fatto bene in campionato, ma dovremo ripeterci anche domani contro gli azzurri".