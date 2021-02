PSG su Messi, i tifosi del Barcellona attaccano Al-Khelaifi: "Ladro!"

Il Paris Saint-Germain sogna Lionel Messi, ormai non è un mistero, e la sfida degli ottavi di Champions League di martedì sera al Camp Nou (in diretta su Canale 5 e in live streaming su www.sportmediaset.it e sull’app SportMediaset) potrebbe essere l’occasione giusta per avviare i contatti e iniziare a intavolare quella che sarebbe la trattativa del secolo. Come noto infatti il contratto della Pulce è in scadenza il prossimo giugno e Messi sembra destinato a dire addio al Barça a parametro zero. Il problema però è che in Catalogna i tifosi non sono per nulla d’accordo con l’addio del loro idolo e lo hanno detto chiaramente a Nasser Al-Khelaifi.