Psg: si blocca l'ascensore, giocatori intrappolati per quasi un'ora

LA DISAVVENTURA

Vigilia di Champions League particolare per 11 giocatori del Psg, bloccati per quasi un'ora nell'ascensore dell'hotel di Lipsia che ospita i francesi. L'episodio documentato da Kurzawa con varie stories su Instagram (poi rimosse). Come riporta Le Parisien, Kean e compagni sono stati liberati dopo 50 minuti dai Vigili del fuoco.

Kurzawa, Kimpembe, Paredes, Kean, Di Maria, Marquinhos, Fadiga, Diallo, Gueye, Dagba e Ruiz-Atil. Questi gli undici giocatori rimasti bloccati, che dalle clip video si sentono anche avvertire sulla disavventura i compagni Mbappè e Neymar.

La squadra era appena tornata in hotel dopo l'allenamento pomeridiano. La partita di stasera tra Lipsia e Psg è cruciale in chiave qualificazione per le due squadre, entrambe a quota 3 punti dopo aver perso contro il Manchester United capolista e vinto contro l'Istanbul Basaksehir, fanalino di coda del gruppo H.