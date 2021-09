Psg, Pochettino: "Donnarumma? I grandi portieri si adattano alle richieste dello staff"

PSG

Il tecnico argentino non si sbilancia su una possibile partenza da titolare dell'azzurro contro il City: "Contenti dei nostri estremi difensori"

La vigilia del match di Champions League contro il Manchester City è stata, per Mauricio Pochettino, l'occasione di tornare sul ruolo in squadra di Gigio Donnarumma, fin qui in campo solamente due volte con la maglia del Psg: "Se Donnarumma gioca? Non confermo la squadra - ha detto in conferenza stampa -. Abbiamo grandi portieri e tutti i grandi portieri si adattano alle richieste dello staff tecnico. Siamo contenti di quello che stanno facendo finora". Getty Images

Donnarumma è sceso in campo in occasione dei match di campionato contro il Clermont e contro il Lione, ma in tutte le altre occasioni gli è stato preferito Keylor Navas.

Pochettino ha parlato anche di Lionel Messi, di nuovo disponibile dopo aver saltato gli ultimi due impegni in Ligue 1 a causa di una contusione ossea: "Non confermo nulla fino al giorno della partita, ma sarà disponibile e in gruppo. Complicato il suo adattamento? Ha trascorso vent'anni a Barcellona. Lasciate che i giocatori si adattino al loro nuovo ambiente, che si sentano come a casa".

Vicino al rientro in campo anche Marco Verratti: "Si è allenato bene negli ultimi giorni. Pensiamo che possa essere del gruppo".

Infine si è smarcato dal ruolo di favorito per il match con Guardiola: "Siamo una squadra in costruzione. Giocheremo contro il City, guidato dal miglior allenatore del mondo, che come noi sogna di vincere la Champions League. Forse il City è davanti a noi, ma è pur sempre una partita di calcio e tutto può succedere".