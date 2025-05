Psg-Inter, le pagelle: il centrocampo nerazzurro corre a vuoto, Inzaghi senza idee

INTER

Sommer 5 - Tocca una valanga di palloni, ma solo perché i suoi compagni di reparto non riescono mai a uscire dalla pressione e vanno a cercarlo con una frequenza impressionante.

Pavard 5 - Anche se l'analisi delle azioni non evidenziano suoi errori evidenti, le azioni dei gol si sviluppano soprattutto dalla sua parte. Non che tutte le colpe siano sue, ma non basta esultare dopo una chiusura per prendere una sufficienza. (Dal 9' st Bisseck sv. Dal 17' st Darmian 5 - Il suo ingresso non può cambiare molto).

Acerbi 5,5 - Il gladiatore per eccellenza stavolta non ha un totem su cui abbarbicarsi. Gli attaccanti del Psg gli passano intorno, gli confondono le idee, lo portano fuori zona.

Bastoni 5,5 - Uno degli ultimi ad arrendersi, con qualche uscita dalla sua zona difensiva, con qualche strappo verso la parte avversa. Troppo poco per dare una svolta.

Dumfries 5 - Dovrebbe essere l'arma in più, visto che dalla sua parte ci sono gli spazi più interessanti da sfruttare. Invece a volte lo servono male e a volte sbaglia lui il tempo dell'inserimento.

Barella 5 - Se bastassero la corsa e la voglia per raggiungere dei risultati, sarebbe il grande giocatore che può ancora diventare. Forse questa è una partita che sente troppo e finisce per scappargli di mano.

Calhanoglu 4,5 - Ha lasciato a casa la sua riconosciuta leadership mandando in campo una copia sbiadita di sé stesso, limitandosi a qualche calcio piazzato, nemmeno con la solita efficacia. Corre più di tutti, ma spesso a vuoto. (Dal 25' st Asllani 5 - Entra a freddo e partecipa alla disfatta).

Mkhitaryan 5 - La sua sapienza calcistica non basta se intorno non c'è il supporto di una squadra che si muove in armonia. Aggiungendo che intorno a lui sgambettano dei folletti che partono a cento all'ora (Dal 17' st Carlos Augusto 5 - Travolto come tutti gli altri dal dramma della serata).

Dimarco 4,5 - Conferma il trend di una seconda parte di stagione vissuta in grande sofferenza, tra infortuni e stanchezza. Soffre molto la presenza dalla sua parte di clienti pericolosi come Hakimi e Douè, che rincorre con poco successo. (Dal 9' st Zalewski 5 - Entra per dare un po' di vivacità, va subito al tiro ma si fa subito ammonire. Uno dei tanti segnali negativi).

Thuram 5,5- Per una buona parte della stagione, dare la palla a lui significava creare un'opportunità per andare al tiro. Stavolta tutto lo sforzo del francese porta a qualche istante di respiro alla sua difesa, che è già un piccolo risultato.

Lautaro Martinez 5 - Rosicchia millimetro per millimetro un pochino di spazio per provare a cambiare il destino della serata, ma trova sempre qualcuno a chiudergli il millimetro successivo, trasformando la sua serata in un incubo.

Allenatore Simone Inzaghi 4 - Ha completato il disastro perdendo anche il quarto trofeo stagionale. Era difficile tenere testa a un Psg così forte, ma la resa incondizionata dopo un così breve spicchio di partita risente anche di qualche sua responsabilità.