Porto, Sergio Conceiçao da record: la più veloce conferenza stampa di sempre in Champions

LA CURIOSITA'

Nessuna domanda dei giornalisti dopo l'impresa contro la Juventus, cinquanta secondi in sala stampa

Quanto può durare una conferenza stampa di un allenatore reduce da un'impresa in Champions League? Decine di minuti, quasi un'ora? Non nel caso del tecnico del Porto Sergio Conceiçao che, dopo aver eliminato la Juventus in trasferta agli ottavi di finale, ha probabilmente stabilito il nuovo record di conferenza stampa più veloce della competizione: 50 secondi. Nessuno dei giornalisti presenti su Zoom per le domande di rito si è prenotato, concedendo dunque al portoghese di tornare a festeggiare rapidamente con i suoi giocatori.

"Ai giornalisti collegati su Zoom prego di prenotarsi per le domande, al momento non vedo nessuno segnato" si è sorpreso l'addetto stampa del Porto che poi ha aggiunto: "Nessun giornalista portoghese? Ok andiamo". Tempo seduto per Sergio Conceiçao in sala stampa, cinquanta secondi.

Possibili problemi tecnici hanno sicuramente fatto la differenza, ma nella storica serata del Porto a Torino c'è stata anche questa prima volta.