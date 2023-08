Champions League: i Rangers fermano il Psv, vittorie per Anversa e Copenhagen

PLAYOFF

Finisce 2-2 ad Ibrox, con le giocate di Rabbi Matondo ad evitare il successo degli olandesi. I campioni del Belgio sconfiggono l'Aek (1-0), successo danese sul Rakow

Rangers e Psv Eindhoven danno vita a un match vibrante, nella gara più emozionante di questa prima tornata di gare dei playoff di Champions League. Finisce 2-2 ad Ibrox, con dei continui colpi di scena: Rabbi Matondo e compagni sognano la vittoria, ma vengono rimontati due volte dagli olandesi, in gol con Sangaré e de Jong. Vince 1-0 l'Anversa sull'Aek, nonostante l'inferiorità numerica. Stesso risultato per il Copenhagen, che batte il Rakow.

La gara d'andata dei playoff di Champions League regala subito gol ed emozioni. Le principali arrivano da Ibrox, dove i Rangers fermano sul 2-2 il Psv Eindhoven e mantengono vive le proprie chances di qualificazione. La gara è vibrante sin dai primissimi minuti, coi ritmi alti e varie occasioni da rete, ma si sblocca solo al 45': l'autore del primo gol è Abdallah Sima, in prestito ai Rangers dal Brighton. Gli scozzesi vengono raggiunti da Sangaré al 61', ma riescono a riportarsi in vantaggio grazie allo scatenato Rabbi Matondo, che incendia la corsia con la sua velocità e firma il 2-1 al 76'. Non è ancora finita, perchè Luuk de Jong pareggia sul 2-2 (80') e lo stesso Matondo sfiora il gol-vittoria scozzese nel recupero.

Si ripartirà dunque da zero in Olanda nel ritorno, mentre festeggiano la vittoria all'andata l'Anversa e il Copenhagen. I campioni del Belgio regolano 1-0 l'Aek Atene grazie al gol dell'olandese Vincent Janssen (16'), bomber con un passato fugace nel Tottenham. Il vantaggio resiste nonostante l'inferiorità numerica dal 50' per il rosso al terzino Jelle Bataille, coi greci incapaci di pareggiare o ribaltare il risultato. Preziosa vittoria esterna, invece, per il Copenhagen: basta l'autorete di Racovitan dopo nove minuti per sconfiggere il sorprendente Rakow Czestochowa, squadra polacca che aveva eliminato Qarabag e Aris Limassol.

TUTTI I RISULTATI

Anversa-Aek Atene 1-0

Marcatori: 16' Janssen.

Note: Espulso Bataille (A) al 5' st.

Glasgow Rangers-Psv Eindhoven 2-2

Marcatori: 45' Sima (R), 16' st Sangaré (P), 31' st Matondo (R), 35' st de Jong (P).

Rakow Czestochowa-Copenhagen 0-1

Marcatori: 9' aut. Racovitan (C).