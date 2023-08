Champions League 2023/24: fasce, sorteggio, gironi

Mancano solo sei squadre per completare il quadro dei gironi della Champions League 2023/24: l'andata dei playoff tra stasera e domani (il ritorno tra una settimana) stabilirà chi tra Anversa-AEK Atene, Rakow-Copenhagen, Rangers Glasgow-PSV (su Italia 1 e Sportmediaset.it alle 21), Sporting Braga-Panathinaikos, Maccabi Haifa-Young Boys, Molde-Galatasaray si aggiungerà alle 26 già qualificate verso il sorteggio del 31 agosto che sarà trasmesso da Mediaset. Prima e seconda fascia sono già complete, la terza e la quarta si completeranno a seconda delle qualificate dai playoff: le italiane in ogni caso hanno già posizioni assicurate (Napoli in prima, Inter in seconda, Lazio e Milan in terza).