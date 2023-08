Playoff Champions League: il Galatasaray di Icardi vola ai gironi

I VERDETTI

I turchi vincono anche il ritorno: 2-1 al Molde, l'ex Inter in gol su rigore. Sorridono anche Young Boys e Braga: salutano Maccabi Haifa e Panathinaikos

Il Galatasaray di Mauro Icardi vola ai gironi di Champions League. Dopo il 3-2 in Norvegia, i turchi vincono anche il ritorno dei playoff: 2-1 al Molde con Icardi in gol su rigore al 7'. Stesso esito in Grecia: il Braga si impone anche in terra ellenica dopo il 2-1 in Portogallo e batte 1-0 il Panathinaikos grazie a Bruma (83'). Si unisce anche lo Young Boys: dopo lo 0-0 del match d'andata in Israele, è 3-0 al Maccabi Haifa.

GALATASARAY-MOLDE 2-1 (tot. 5-3)

Ai gironi di Champions League ci sarà anche il Galatasaray di Mauro Icardi: i turchi vincono 2-1 anche il ritorno, non senza sofferenza, e accedono alla fase principale, eliminando il Molde. L'ex Inter sblocca subito su rigore al 7' e sembra indirizzare la gara, ma i norvegesi rispondono con Hestad, che obbliga Muslera alla parata. Nella ripresa, lo stesso Hestad spaventa i padroni di casa firmando al 66' il pareggio su assist di Breivik. E nel finale arriverebbe anche il gol che manderebbe la sfida ai supplementari, ma Berisha è in netto fuorigioco e la rete viene annullata. La paura passa allora al 93' grazie alla punizione deviata da Angelino: 2-1 e gironi di Champions conquistati dal Galatasaray, che sarà una delle squadre più ostiche per le italiane e non solo tra quelle arrivate dai preliminari.

PANATHINAIKOS-SPORTING BRAGA 0-1 (Tot. 1-3)

Come il Galatasaray, anche il Braga fa due su due e dopo l'andata in casa si impone 1-0 in Grecia in casa del Panathinaikos. E se gli ellenici restano in gioco per gran parte del match devono ringraziare Alberto Brignoli: l'ex Benevento, nel primo tempo, compie una doppia parata su Ruiz prima e Horta poi allo scoccare della mezz'ora di gioco. Poi, nel recupero, Vagiannidis colpisce di testa sfiorando il gol ma trovando l'opposizione di Matheus Magalhaes, bravo poi anche ad inizio ripresa su Palacios. All'83', però, ecco il gol che chiude il discorso qualificazione: lo segna Bruma, che spegne i sogni di gloria degli ellenici. I padroni di casa, inoltre, restano in dieci ad inizio recupero per il secondo giallo a Juankar: si dovranno accontentare dell'Europa League. Lo Sporting Braga, invece, accede alla porta principale della Champions League.

YOUNG BOYS-MACCABI HAIFA 3-0 (Tot. 3-0)

Il doppio confronto più incerto dopo i primi 90 minuti si risolve in poco più di metà gara: lo Young Boys travolge 3-0 il Maccabi Haifa e, senza subire gol, accede ai gironi di Champions. Decisivo il terribile uno-due firmato tra il 23' e il 28': prima Hitten porta in vantaggio gli elvetici, poi l'autorete di Seck propiziata da Elia (autore anche dell'assist dell'1-0), indirizza la gara. A chiuderla è invece Urginic, che nel primo minuto della ripresa fa 3-0, vanificando i tentativi di rimonta degli israeliani. Al triplice fischio finale, è festa a Berna: lo Young Boys sarà nell'urna dei sorteggi di Champions in programma giovedì 31 agosto alle 18:00 a Montecarlo.