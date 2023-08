Champions League 2023/24: sorteggio dei gironi, le fasce delle italiane

© Getty Images

Mancano solo tre squadre per completare il quadro dei gironi della Champions League 2023/24: il ritorno dei playoff di mercoledì 30 agosto stabilirà chi tra Anversa-AEK Atene, Copenaghen-Rakow, PSV-Glasgow Rangers si aggiungerà alle 29 già qualificate verso il sorteggio del 31 agosto che sarà trasmesso da Mediaset dalle 17.30 su Canale 20 e in streaming su Sportmediaset.it. Prima e seconda fascia sono già complete, la terza e la quarta si completeranno a seconda delle qualificate dai playoff: le italiane in ogni caso hanno già posizioni assicurate (Napoli in prima, Inter in seconda, Lazio e Milan in terza).