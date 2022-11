Pioli: "Il rinnovo un sogno. Chi si aspetta il Milan di Torino sarà deluso"

VERSO MILAN-SALISBURGO

Il tecnico rossonero presenta la decisiva sfida di Champions con il Salisburgo: "In campo per attaccare, gli ottavi nostro primo obiettivo. Leao sta bene"

Stefano Pioli presenta la decisiva sfida del suo Milan contro il Salisburgo: in palio la qualificazione agli ottavi di Champions League. "In campo per un pari? No, siamo abituati ad attaccare, non dobbiamo cambiare il nostro modo di giocare - ha spiegato - Dobbiamo mettere in campo la miglior prestazione possibile". Sul rinnovo: "Il merito è di tutti. Il club mi sta dando grande fiducia. Sono felicissimo del rinnovo. Ho ringraziato i giocatori perché senza di loro questo rinnovo non sarebbe stato possibile. Abbiamo iniziato il nostro percorso tre anni, ora ci teniamo tanto a passare il turno domani sera. Mi sono regalato questo sogno e voglio continuare a viverlo".

LA CONFERENZA DI PIOLI

Il Milan in questa stagione ha avuto due serata negative, a Londra e a Torino. Far bene domani sera significherebbe riscattarle?

"Far bene domani sera significa tanto, abbiamo una grande occasione di centrare il nostro primo obiettivo stagionale. La squadra sa gestire questi impegni. Siamo delusi dalla partita di domenica, ma questa è un'altra competizione e grande attenzione sulla gara di domani".

Tonali ha detto che l'unica cosa da non fare è pensare al pareggio. E' d'accordo? Cosa le hanno detto i giocatori dopo il rinnovo?

"Ha ragione Sandro, non siamo capaci di andare in campo per gestire le energie. Noi siamo abituati ad attaccare, non dobbiamo cambiare il nostro modo di giocare. Stamattina mi sono segnato sia chi mi ha fatto i complimenti sia chi non me li ha fatti. Ho ringraziato i giocatori perché senza di loro non ci sarebbe stato il rinnovo. Passare il turno domani è una cosa a cui teniamo tanto".

Su quali insidie ha allertato la squadra?

"Sul fatto che dobbiamo mettere in campo la miglior prestazione possibile. Dobbiamo giocare con le nostre caratteristiche, con grande attenzione e concentrazione sulle scelte che dobbiamo fare".

Qui a Milanello c'è la statua di Nereo Rocco. Con il rinnovo potrebbe superarlo. E' il suo nuovo obiettivo?

"Mi sono regalato questo sogno e voglio continuare a viverlo".

Questo Milan può fare a meno di Leao?

"Leao è un grandissimo giocatore, domani sarà nel pieno della condizione e ci darà una mano come il resto della squadra".

Come ha visto Leao? Le ha detto qualcosa?

"Assolutamente no, l'ho visto bene e sereno. Se i nostri avversari si aspettano di vedere il Milan di Torino rimarranno delusi. La partita in sé é importante e non c'era nulla da dire".

Il rinnovo è arrivato dopo la sconfitta di Torino e prima del match decisivo contro il Salisburgo...

"Ho apprezzato molto anche questa cosa, così come ho apprezzato che la società poteva allungarmi il contratto di un anno e invece l'ha fatto con tempi più lunghi. E' un segnale importante, spero che il nostro percorso insieme sia solo all'inizio. Vogliamo rendere il Milan sempre più grande con obiettivi sempre più ambiziosi. Devo ringraziare la proprietà e il club, qui mi sento apprezzato e stimato e questo per un allenatore è fondamentale".

Il suo Milan si è sempre rialzato dopo una sconfitta...

"Siamo una squadra forte con valori importanti. Conosciamo le difficoltà che troveremo, ma abbiamo grandi motivazioni e poi giocheremo davanti ai nostri tifosi. Abbiamo tutte le carte per fare bene".

