Champions League, gli ottavi: Sporting Lisbona-Juve e Inter-Ajax

CHAMPIONS LEAGUE

I bianconeri hanno evitato il Psg, i nerazzurri gli spauracchi Bayern, City e Liverpool. Sfida Messi-CR7 in Psg-United

Saranno Sporting Lisbona-Juventus e Inter-Ajax le gare che vedranno impegnate le squadre italiane negli ottavi di finale di Champions League. L'urna di Nyon ha sorriso ai bianconeri, che hanno scampato il Psg, ma anche ai nerazzurri, che hanno evitato Liverpool, Manchester City e Bayern Monaco. Tra gli altri match spiccano Atletico-Bayern, ma soprattutto Psg-Manchester United, con la super sfida tra Messi e Cristiano Ronaldo. Getty Images

La squadra di Allegri, qualificatasi come prima nel girone, giocherà la gara d'andata in Portogallo e il ritorno a Torino. Quella di Inzaghi, che ha chiuso il suo raggruppamento al secondo posto, sarà impegnata prima a San Siro e poi ad Amsterdam.

STATISTICHE INTER-AJAX

-L’Inter ha vinto tre delle cinque sfide in competizioni europee contro l’Ajax (1N, 1P); l’unico successo dell’Ajax contro l’Inter in questo parziale risale alla finale di Coppa dei Campioni del 1971/1972.

-L’Inter è imbattuta nei 10 confronti in Champions League contro squadre olandesi (7V, 3N) ed è sempre andata a segno nel periodo.

-L’ultimo confrontro dell’Inter contro l’Ajax in competizioni europee risale agli ottavi di finale di Champions League 2005/06, in cui i nerazzurri superarono il turno grazie ad un pareggio esterno e un successo in casa.

-L’Ajax ha superato il turno l’ultima volta che ha affrontato un’avversaria italiana in una fase ad eliminazione diretta di Champions League: la Juventus nel 2018/2019 (quarti di finale).

STATISTICHE JUVENTUS-SPORTING LISBONA

-La Juventus ha affrontato due volte lo Sporting in competizioni europee, nella fase a gironi della Champions League 2017/18 - i bianconeri sono rimasti imbattuti grazie a una vittoria e un pareggio-

-In entrambe le partite giocate contro lo Sporting in Champions League, nell'ottobre 2017, la Juventus ha subito il primo gol della partita.

-La Juventus ha perso soltanto una delle ultime sette partite contro squadre portoghesi in competizioni europee (1-2 v Porto nel febbraio 2021) - completano il parziale quattro successi e due pareggi.

-La Juventus ha ospitato nove volte una squadra portoghese in competizioni europee, trovando il successo in ben sette occasioni - completano un pareggio e una sconfitta, entrambi arrivati contro il Benfica.

-La Juventus ha perso quattro delle nove trasferte giocate contro squadre portoghesi in competizioni europee, inclusa la più recente contro il Porto - completano questo parziale tre vittorie e due pareggi.

IL SORTEGGIO

1° ottavo di finale: Benfica-Real Madrid

2° ottavo di finale: Villarreal-Manchester City

3° ottavo di finale: Atletico Madrid-Bayern Monaco

4° ottavo di finale: Salisburgo-Liverpool

5° ottavo di finale: Inter-Ajax

6° ottavo di finale: Sporting Lisbona-Juventus

7° ottavo di finale: Chelsea-Lille

8° ottavo di finale: Psg-Manchester United

NOVITÀ NEL REGOLAMENTO

La regola dei gol in trasferta è stata eliminata, quindi le partite che nel doppio confronto restano in parità per numero di gol segnati tra casa e trasferta, andranno ai tempi supplementari. Se il risultato rimane ancora in pareggio dopo i 30 minuti dei supplementari, allora si andrà ai calci di rigore.

LE DATE DEGLI OTTAVI

15/16/22/23 febbraio: ottavi di finale, andata

8/9/15/16 marzo: ottavi di finale, ritorno