Inter-Porto, battibecco Onana-Dzeko: "Stai zitto e torna tra i pali"

Segnali di grande nervosismo in casa Inter. Nel corso del primo tempo alle telecamere non è sfuggito un battibecco tra André Onana ed Edin Dzeko. Il brutto episodio al 38', quando il portiere camerunese protesta vivacemente con l'arbitro Jovanovic reo di non aver interrotto immediatamente l'azione dopo un fallo di Taremi su Bastoni. Il bomber bosniaco torna nella sua metà campo per fargli notare di non protestare e tornare in campo. "Stai zitto e torna tra i pali" le sue parole al compagno che ha risposto più volte all’attaccante bosniaco, con Calhanoglu che ha cercato di riportare la calma, tappando anche la bocca all'estremo difensore.