Oggi in campo Inter e Atalanta: Chivu per il bis, Juric per dimenticare Parigi

Lato formazione, il tecnico dovrebbe cambiare qualcosa rispetto all'11 titolare visto contro il Cagliari in campionato. Tra i pali, Sommer sembra destinato a tornare titolare dopo il turno di riposo contro i rossoblu. Al centro della difesa, invece, De Vrij rifiaterà e al suo posto ci sarà Acerbi. Con Akanji verso la panchina, ai lati ci sono Bisseck e Bastoni. Nei cinque, cambiano gli esterni: Luis Henrique e Carlos Augusto dovrebbero lasciar spazio ai "titolarissimi" Dumfries e Dimarco. Speranze anche per Sucic: il croato potrebbe partire dal primo minuto al posto di Mkhitaryan. In attacco capitan Lautaro dovrebbe essere affiancato da uno tra Esposito e Bonny.