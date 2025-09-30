Oggi in campo Inter e Atalanta: Chivu per il bis, Juric per dimenticare Parigi

Al Meazza arriva lo Slavia Praga, mentre la Dea se la vedrà con il Bruges in casa
La seconda giornata di Champions League per le italiane si apre nel segno del nerazzurro. L'Atalanta scenderà in campo a Bergamo contro il Club Bruges alle 18:45 mentre l'Inter ospiterà alle 21 lo Slavia Praga.
OBIETTIVO SEI PUNTI
Dopo la vittoria di due settimane fa ottenuta sul campo dell'Ajax, Cristian Chivu e i suoi sono chiamati a centrare il bis. I tre punti sono d'obbligo, visto il terribile tour de force che attende l'Inter dalla quinta all'ultima giornata della League Phase quando dovrà vedersela con Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal e Borussia Dortmund. Non vincere in questi primi match, significherebbe avere una strada ancor più in salita per il passaggio al prossimo turno.
Lato formazione, il tecnico dovrebbe cambiare qualcosa rispetto all'11 titolare visto contro il Cagliari in campionato. Tra i pali, Sommer sembra destinato a tornare titolare dopo il turno di riposo contro i rossoblu. Al centro della difesa, invece, De Vrij rifiaterà e al suo posto ci sarà Acerbi. Con Akanji verso la panchina, ai lati ci sono Bisseck e Bastoni. Nei cinque, cambiano gli esterni: Luis Henrique e Carlos Augusto dovrebbero lasciar spazio ai "titolarissimi" Dumfries e Dimarco. Speranze anche per Sucic: il croato potrebbe partire dal primo minuto al posto di Mkhitaryan. In attacco capitan Lautaro dovrebbe essere affiancato da uno tra Esposito e Bonny.
Per quanto riguarda invece gli avversari dei nerazzurri, lo Slavia Praga arriva a San Siro da seconda nel campionato ceco e con la vittoria per 2-0 ottenuta all'ultima giornata. Quella di oggi non è una prima volta tra le due squadre. I cechi avevano affrontato l'Inter già nella stagione 2019/20: a Milano terminò 1-1 mentre al ritorno gli uomini all'epoca guidati da Antonio Conte riuscirono a imporsi per 3-1. Oltre alla spinta del Meazza, Chivu e i suoi possono contare anche sui numeri: i nerazzurri sono imbattuti nelle quattro partite casalinghe contro squadre ceche.
DIMENTICARE PARIGI
L'Atalanta contro il Bruges è chiamata a diversi compiti. Segnare, vincere e dimenticare la batosta contro il Paris Saint-Germain all'esordio. Non sarà facile, anche perché i belgi non evocano dei bei ricordi. Nei playoff della scorsa edizione, infatti, la Dea fu eliminata proprio dagli avversari di questa sera: tra andata e ritorno incassò cinque gol segnandone solamente due.
Juric dovrà fare i conti con qualche assenza e nella lista degli indisponibili figura anche il grande ex di turno, Charles De Ketelaere. Possibile, invece, un ritorno di Scamacca. Per quanto riguarda la formazione, il tecnico croato dovrebbe proporre un 3-4-2-1 praticamente analogo a quello visto sabato contro la Juventus: in attacco ci sarà ancora Krstovic supportato da Sulemana e Samardzic.
Con il club belga sarà tutt'altro che una passeggiata: all'esordio il Bruges ha vinto 4-1 contro il Monaco e ha perso solo una delle ultime cinque partite della League Phase.
