Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Sassuolo, Koné: "Grosso? Un vincente, abbiamo un bel rapporto"

13 Nov 2025 - 13:15
© italyphotopress

© italyphotopress

Nel corso di un'intervista rilasciata ai canali del club, Ismael Koné ha raccontato tutta la sua ammirazione per il suo allenatore, Fabio Grosso. Queste le parole del centrocampista del Sassuolo: "Ho un bel rapporto con il mister. Anche il fatto che lui parli un po' di francese aiuta ma ci capiamo molto bene, qualunque sia la lingua. Penso che sia un vincente, che vuole vincere, vuole assicurarsi di ogni dettaglio per riuscire a vincere ed è quello che sta cercando di insegnarci. Ci parliamo molto, di cose che accadono, sia sul campo che fuori. Abbiamo un bel rapporto. Perché Sassuolo? Avevo bisogno di una nuova opportunità per mostrare chi sono, di qualcuno che credesse in me, che mi desse modo di essere me stesso". 

Ultimi video

01:34
Verso il Mondiale 2026

Verso il Mondiale 2026

01:11
È un altro Terracciano

È un altro Terracciano

01:42
Premio Nils Liedholm

Premio Nils Liedholm

01:24
Fiorentina, ecco Vanoli

Fiorentina, ecco Vanoli

01:11
Roma, il sogno continua

Roma, il sogno continua

01:15
La Juve torna al lavoro

La Juve torna al lavoro

01:18
Inter, obiettivo derby

Inter, obiettivo derby

01:30
Quanto manca Lukaku

Quanto manca Lukaku

01:34
MCH TIFOSO ITALIANO IN MOLDAVIA MCH

Il tifoso moldavo col mito dell'Italia di Lippi e Gattuso mostra le foto vintage

00:27
DICH CRISTANTE PER SITO DICH

Cristante: "Vogliamo vincere e continuare la nostra crescita"

00:58
DICH GATTUSO PER SITO DICH

Gattuso: "Serve rispetto e servirà fare fatica con la Moldova per portare la vittoria a casa"

01:00
DICH VANOLI PER SITO 12/11 DICH

Fiorentina, Vanoli si presenta: "È una sfida che mi motiva. Non ho paura"

00:50
MCH PALLADINO ATALANTA SITO MCH

Atalanta, primo allenamento per Palladino: "Parte tutto dalla testa"

03:25
DICH CARLO LIEDHOLM FIGLIO DICH

Carlo Liedholm: "Mio papà stile, fair play e classe"

02:48
DICH ANDREA MENGHIN PREMIO LIEDHOLM DICH

Andrea Meneghin al premio Liedholm: "Resta il suo approccio al mondo sport"

01:34
Verso il Mondiale 2026

Verso il Mondiale 2026

I più visti di Calcio

SRV RULLO CRISI NAPOLI: LE PUNTATE PRECEDENTI 10/11 SRV

Conte "spacca" Napoli: il lunedì nero dopo lo sfogo

DICH COMOLLI doppiato DICH

Comolli: "Grazie a John Elkann per l'opportunità, è un privilegio e un onore"

Il programma di Gattuso

Il programma di Gattuso

SRV RULLO ITALIA, PARTE IL RITIRO: PARLA GATTUSO 10/11 SRV

Gattuso avverte: "Niente scampagnate, voglio il massimo impegno"

Mancini, nuova sfida

Mancini, nuova sfida

DICH GATTUSO PRE MOLDOVA DICH

Gattuso: "Chiesa assente? Scelta sua. Parlo spesso con lui"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:34
Bologna, Rowe: "Non è l'inizio di stagione che speravo"
15:46
All'Udinese il premio De Sanctis per la sostenibilità
15:25
Euro 2032, Abodi: "Grande opportunità per le città"
15:21
Napoli, il bollettino di Anguissa: lesione di alto grado del bicipite femorale
15:16
Parma, Suzuki si è operato: il comunicato del club