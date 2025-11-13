Sassuolo, Koné: "Grosso? Un vincente, abbiamo un bel rapporto"

Nel corso di un'intervista rilasciata ai canali del club, Ismael Koné ha raccontato tutta la sua ammirazione per il suo allenatore, Fabio Grosso. Queste le parole del centrocampista del Sassuolo: "Ho un bel rapporto con il mister. Anche il fatto che lui parli un po' di francese aiuta ma ci capiamo molto bene, qualunque sia la lingua. Penso che sia un vincente, che vuole vincere, vuole assicurarsi di ogni dettaglio per riuscire a vincere ed è quello che sta cercando di insegnarci. Ci parliamo molto, di cose che accadono, sia sul campo che fuori. Abbiamo un bel rapporto. Perché Sassuolo? Avevo bisogno di una nuova opportunità per mostrare chi sono, di qualcuno che credesse in me, che mi desse modo di essere me stesso".