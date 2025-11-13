Pisa, il report sulle condizioni di Akinsanmiro

Come riportato dal Pisa tramite un comunicato ufficiale, Akinsamiro ha riportato una lussazione Acromion-Claveare alla spalla destra. "Lo Staff Medico del Club ha provveduto a immobilizzare l’arto lussato attraverso il posizionamento di un tutore e ha predisposto un percorso di recupero personalizzato progressivo per il recupero agonistico del calciatore", conclude la società nella nota. Il centrocampista aveva rimedaito l'infortunio nel secondo tempo della gara contro la Cremonese dopo uno scontro di gioco.