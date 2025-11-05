Logo SportMediaset

Calcio
Champions League
LE REAZIONI

Diaz si scusa dopo l'entrata killer su Hakimi ma li Marocco non lo perdona: "Criminale"

Il colombiano del Bayern ha pubblicato un messaggio per il collega infortunato e ora in dubbio per la Coppa d'Africa

di Redazione
05 Nov 2025 - 15:59

Le immagini della caviglia di Achraf Hakimi martoriata dall'entrata killer di Luis Diaz hanno già fatto il giro del mondo. Ancora non è chiaro quanto il laterale del Psg dovrà stare ai box, ma tutto fa pensare a uno stop piuttosto lungo. Dopo il brutto fallo, costatogli l'espulsione, il colombiano del Bayern ha augurato al marocchino un rapido rientro con un messaggio pubblicato sui suoi profili social: "È stata una notte piena di emozioni. Il calcio ci ricorda sempre che in 90 minuti può accadere di tutto: dalle cose più belle fino alle più brutte. Mi è dispiaciuto non finire il match a fianco dei miei compagni ma sono orgoglio del loro incredibile sforzo", scrive l'ala del Bayern. Poi il messaggio per il collega infortunato: "Auguro ad Hakimi un veloce rientro in campo".  Un messaggio quantomeno dovuto dopo la battuta infelice di Josip Stanisic. Il terzino dei bavaresi nel post partita aveva parlato così della reazione nello spogliatoio al fallo di Diaz: "Lo abbiamo ringraziato (ride). Scherzi a parte! Era felice (a fine partita), come tutti noi".

Psg-Bayern: brutto infortunio per Hakimi

1 di 8
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Dei tempi di recupero ancora non si sa nulla ma le sensazioni fanno pensare a un infortunio piuttosto grave: Hakimi dopo la partita ha lasciato il Parco dei Principi solo con le stampelle e una scarpa ortopedica. Una tegola notevole tanto per Luis Enrique quanto per il Marocco di Walid Regragui che perde il suo giocatore migliore alle porte della Coppa d'Africa giocata in casa per la prima volta dal 1988. "Questo infortunio arriva in un momento critico", si legge sulla stampa locale. "A sole sei settimane dalla Coppa d'Africa, Achraf Hakimi potrebbe saltare la competizione con il Marocco, di cui è capitano e uno dei pilastri. Hakimi rappresenta non solo una risorsa sportiva importante, ma anche un simbolo per un'intera nazione che sogna una vittoria in patria. Ma il pessimismo regna sovrano e l'intero Paese trattiene il respiro". Altre analisi sono state ancora più impietose nei confronti di Diaz, accusato di essere "un criminale" per l'entrata ai danni di Hakimi.

Il Psg cede in casa al Bayern, il Liverpool piega il Real. Ok Arsenal e Tottenham

achraf hakimi
luis diaz
psg
bayern monaco
fallo
infortunio

