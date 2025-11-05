Diaz si scusa dopo l'entrata killer su Hakimi ma li Marocco non lo perdona: "Criminale"

Le immagini della caviglia di Achraf Hakimi martoriata dall'entrata killer di Luis Diaz hanno già fatto il giro del mondo. Ancora non è chiaro quanto il laterale del Psg dovrà stare ai box, ma tutto fa pensare a uno stop piuttosto lungo. Dopo il brutto fallo, costatogli l'espulsione, il colombiano del Bayern ha augurato al marocchino un rapido rientro con un messaggio pubblicato sui suoi profili social: "È stata una notte piena di emozioni. Il calcio ci ricorda sempre che in 90 minuti può accadere di tutto: dalle cose più belle fino alle più brutte. Mi è dispiaciuto non finire il match a fianco dei miei compagni ma sono orgoglio del loro incredibile sforzo", scrive l'ala del Bayern. Poi il messaggio per il collega infortunato: "Auguro ad Hakimi un veloce rientro in campo". Un messaggio quantomeno dovuto dopo la battuta infelice di Josip Stanisic. Il terzino dei bavaresi nel post partita aveva parlato così della reazione nello spogliatoio al fallo di Diaz: "Lo abbiamo ringraziato (ride). Scherzi a parte! Era felice (a fine partita), come tutti noi".