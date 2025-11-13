Cremonese, Terracciano: "Andiamo avanti con equilibrio"

Nel corso di un'intervista rilasciata ai canali ufficiali del club, Filippo Terracciano ha parlato del positivo inizio di stagione della Cremonese. Queste le parole del classe 2002: "Tutti noi sappiamo che il campionato è molto lungo serve grande equilibrio, c’è una soglia di punti da raggiungere e quello è il nostro obiettivo. Ad oggi non guardiamo tanto la classifica, preferiamo concentrarci sul lavoro che possiamo fare giorno dopo giorno. Nazionale? È un sogno e un obiettivo che passa dal lavoro quotidiano, dalle prestazioni e dalla continuità di rendimento. La Cremonese può essere un trampolino di lancio da questo punto di vista e sono grato delle occasioni che mi sta dando, spero che possa arrivare l’opportunità e farò di tutto per farmi trovare pronto".