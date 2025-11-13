Logo SportMediaset

Calcio

Cremonese, Terracciano: "Andiamo avanti con equilibrio"

13 Nov 2025 - 12:08
© Getty Images

© Getty Images

Nel corso di un'intervista rilasciata ai canali ufficiali del club, Filippo Terracciano ha parlato del positivo inizio di stagione della Cremonese. Queste le parole del classe 2002: "Tutti noi sappiamo che il campionato è molto lungo serve grande equilibrio, c’è una soglia di punti da raggiungere e quello è il nostro obiettivo. Ad oggi non guardiamo tanto la classifica, preferiamo concentrarci sul lavoro che possiamo fare giorno dopo giorno. Nazionale? È un sogno e un obiettivo che passa dal lavoro quotidiano, dalle prestazioni e dalla continuità di rendimento. La Cremonese può essere un trampolino di lancio da questo punto di vista e sono grato delle occasioni che mi sta dando, spero che possa arrivare l’opportunità e farò di tutto per farmi trovare pronto". 

12:08
Cremonese, Terracciano: "Andiamo avanti con equilibrio"
11:17
Guai per Yonghong Li: 290 milioni di debiti e bancarotta per l'ex proprietario del Milan
10:47
Bologna: lesione per Cambiaghi, stop di tre settimane
10:00
Juve, la Francia chiama Thuram per sostituire Camavinga
09:08
Udinese premiata dall'Uefa per la sostenibilità