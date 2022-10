Napoli, Spalletti: "Con l'Ajax una finale, ci serviranno voglia e fame"

VERSO NAPOLI-AJAX

Il tecnico vede gli ottavi di Champions: "Osimhen è un calciatore top, un punto di forza averlo a disposizione"

© Getty Images Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, presenta la sfida con l'Ajax: agli azzurri basta un punto per qualificarsi agli ottavi di Champions League. "Domani ci giochiamo la qualificazione al Maradona con lo stadio pieno. Sappiamo quale sarà la loro reazione dopo l'andata, noi vogliamo interpretare la gara come se fosse una finale - ha spiegato -. Dobbiamo metterci l'atteggiamento di voglia e di fame senza fare calcoli. Abbiamo sempre ragionato allo stesso modo, finora ci ha portato sempre risultati. Sarebbe gravissimo modificare il nostro atteggiamento". Su Osimhen: "E' già un punto di forza perché è un calciatore top".

Il rammarico per l'infortunio di Rrahmani. "L'infortunio di Amir non è comunque simile a quello di Osimhen. Può succedere a tutti, sarà una perdita rilevanti. Ma tutto il gruppo si è allenato bene, non avrò problemi a scegliere la formazione".

Spalletti annuncia qualche cambio rispetto alla Cremonese. "Sarà difficile non cambiare qualcosina con tutti gli impegni ravvicinati. Non rivelerò i miei cambi, sceglierò la formazione domani e avviserò i ragazzi. Ma qualcosa cambierà".

Ritmi europei più consoni a questo splendido Napoli. "L'Europa ha dei ritmi diversi, non dimentichiamoci che si pensava a un girone con grandissime difficoltà, perché ci sono squadre che hanno determinato un po' la qualità della Champions. Dobbiamo giocare su questi ritmi, perché tante squadre giocano questo calcio e andare a prendere cose che ancora non sono nostre. Bisogna avere una prospettiva per migliorare. Bisogna alimentare questa voglia e questa ricerca in tutte le cose dentro la partita".

Sul 6-1 dell'andata in Olanda. "Fino al gol siamo stati anche in difficoltà. Lì abbiamo avuto la reazione dei campioncini, abbiamo capito che ci voleva qualcosa in più e siamo riusciti nel metterlo in campo. Saremo bene attenti dal cominciare domani la gara nel modo più corretto possibile".