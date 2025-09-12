Napoli, questo City fa meno paura: un cantiere aperto con le solite amnesie difensive

Questo City per ora è lontano parente di quello ammirato fino al 2024 e somiglia ancora troppo alla deludente squadra della passata stagione, che ha pagato a caro prezzo i tantissimi infortuni, in primis quello del Pallone d'Oro Rodri. Haaland è la solita certezza in zona gol, l'ex Milan Reijnders ha già mostrato le sue enormi qualità, ma tutto il resto è un grosso punto interrogativo. A partire dalla fase difensiva, dove Stones e compagni continuano a soffrire oltremodo le transizioni veloci degli avversari. Una falla a cui Pep non ha ancora trovato una pezza e che il Napoli può sfruttare, chiudendosi con ordine e ripartendo subito in verticale. Sono proprio le verticalizzazioni improvvise che riescono a tagliare in due la retroguardia inglese che poggia sui non velocissimi Ruben Dias e Stones. Rodri è tornato ma per forza di cose che non è ancora ai suoi livelli, così come Foden in continua lotta con gli acciacchi che gli impediscono di giocare con continuità. Cherki, uno dei pezzi pregiati del mercato, sarà out per diverse settimane, così come Marmoush, mentre a Doku e Savinho manca ancora quel salto di qualità in fase realizzativa.