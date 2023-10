Napoli, Kvaratskhelia: "Sono cresciuto guardando il Real e ora voglio batterlo a tutti i costi"

VERSO NAPOLI-REAL MADRID

L'attaccante azzurro ad As: "Vogliamo arrivare lontano. Sogno il Pallone d'oro"

© Getty Images "Sono cresciuto guardando il Real Madrid in Tv e ora è il mio rivale in campo e anche nel nostro stadio. Impossibile non essere felici di una serata così. Il Napoli rispetta tutti ma non ha paura di nessuno. Siamo campioni d'Italia e faremo di tutto per vincere questa partita". Dalle pagine del quotidiano spagnolo 'As' Khvicha Kvaratskhelia suona la carica in vista della notte Champions al Maradona contro i Merengues. Tra i suoi idoli Guti e Cristiano Ronaldo: "Li osservavo e cercavo di imitare i loro colpi, mi hanno ispirato". Kvara guarda lontano: "Il Napoli non si era mai qualificato ai quarti. È stato un grande traguardo, ora sogniamo di superarlo, non vogliamo fermarci. Il tempo ci dirà quanto lontano possiamo arrivare in Europa". Il Pallone d'oro? Sogno di vincerlo, un giorno, come sognano tutti".

© Twitter

Sul cambio sulla panchina azzurra: "Prima di tutto devo ringraziareha creduto in me e ha fatto esplodere il mio potenziale, non avrò mai abbastanza parole per esprimere la mia gratitudine.è un grande allenatore, stiamo migliorando a poco a poco per imparare la sua tattica e la sua visione. Sono sicuro che arriveremo presto alla nostra versione migliore. Siamo un gruppo disponibile e desideroso di seguire le idee del mister. E su: "Victor è un ragazzo speciale, come si vede in campo: è sempre disponibile a dare una mano, in campo e fuori. Lo ringrazi per tutto il suo aiuto? Sì, sempre (ride)".

Vedi anche Champions League Napoli, Garcia: "Real Madrid grande club, ma faremo di tutto per vincere"