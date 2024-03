Napoli, Calzona: "C'è delusione, siamo partiti malissimo. Su Osimhen è rigore"

QUI NAPOLI

Il tecnico dopo l'eliminazione dalla Champions: "Abbiamo perso tantissimi palloni e concesso troppe ripartenze"

Francesco Calzona è deluso per l'eliminazione del suo Napoli dalla Champions League. "C'è delusione perché siamo venuti qui per cercare di vincere ma non ci siamo riusciti - ha spiegato ai microfoni di 'Champions League Live' -. Siamo partiti malissimo, perdendo tanti palloni e concedendo molte ripartenze. Andando avanti abbiamo aggiustato qualcosa ma sotto di 2-0 era più difficile recuperare". Sul contatto Cubarsì-Osimhen: "Era calcio di rigore, non so perché a questi livelli il Var non intervenga. Però abbiamo avuto anche la possibilità di pareggiare con Lindstrom e avremmo un po' riaggiustato la situazione. Ovviamente dispiace per il rigore perché sembrava netto".

Sulla sostituzione di Politano. "Ho sostituito Politano perché era stanco, volevo tenere il Barcellona nella propria metà campo. Avevo giocatori freschi in panchina. Matteo ha fatto una buona partita".

Sui cambi. "Nel finale ho messo dentro qualche attaccante in più e abbiamo perso compattezza. Questa squadra ha bisogno di certezze, non abbiamo il tempo di provare troppe cose".

Vedi anche Champions League Champions League: Barcellona-Napoli 3-1, azzurri eliminati agli ottavi Grande difficoltà in fase di non possesso. "Parlo sempre di fase difensiva preventiva quando si è in possesso, cosa che non abbiamo fatto bene stasera. La scusante è che abbiamo avuto poco tempo per lavorare sotto questo aspetto. Ma è vero che abbiamo concesso troppe ripartenze importanti".