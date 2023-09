Napoli: nervosismo e malumori, Garcia cerca la svolta contro il Braga

VERSO BRAGA-NAPOLI

La Champions League per dare un calcio alla crisi dopo la sconfitta con la Lazio e il pareggio col Genoa

Dopo la sconfitta con la Lazio e il pareggio in rimonta con il Genoa, il Napoli è chiamato a una pronta reazione già a partire dal Braga, primo avversario nella corsa agli ottavi di Champions League. I risultati non arrivano e in squadra comincia a circolare un certo nervosismo, come testimoniato dalla reazione di Kvaratskhelia al momento della sostituzione contro il Genoa. Garcia ancora non rischia, ma De Laurentiis non nasconde una certa preoccupazione per l'avvio di stagione balbettante ed è in stretto contatto con il suo tecnico alla caccia di rassicurazioni. E anche i tifosi cominciano a nutrire qualche dubbio sul nuovo corso.

Due indizi (Lazio e Genoa) non fanno una prova, ma sono di certo un campanello d'allarme da non sottovalutare. In città si levano i primi mugugni e ora contro il Braga ci si attende una pronta reazione e una gara da Napoli. Quello vero e non quello lento e sbiadito delle ultime due uscite.

In Portogallo a guidare l'attacco ci saranno ancora Osimhen e Kvara, due dei pezzi pregiati dello scudetto targato Spalletti. Garcia chiede loro gol e giocate per uscire da questo momento no. Al loro fianco, anche grazie al convincente secondo tempo di Marassi, ci dovrebbe essere Politano, leggermente favorito nel ballottaggio con Raspadori, l'altro che con il suo ingresso ha cambiato inerzia al match. Altre novità ci dovrebbero essere in difesa: certo il rientro al centro di Rrahmani, che ha rifiatato contro il Genoa. Al fianco del kosovaro salgono le quotazioni di Natan, vicino al debutto stagionale. Sulla sinistra solito ballottaggio Olivera-Mario Rui, con il terzino uruguayano che dovrebbe spuntarla.

LA PROBABILE FORMAZIONE

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia.