Napoli, Allegri duro: "Si può perdere, ma non in questo modo"

"Se difendi bene e giochi bene, hai più vantaggi per andare a fare gol - ha spiegato il tecnico del Napoli - Da inizio campionato abbiamo tante situazioni offensive, ma dietro subiamo troppo e dobbiamo trovare equilibrio. Dobbiamo migliorare, perché le qualità per andare a fare gol le abbiamo. Poi però lì non dobbiamo sbagliare, altrimenti dietro ci troviamo uomo contro uomo".