Napoli, Allegri duro: "Si può perdere, ma non in questo modo"

Villarreal-Napoli, le foto del match
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"Le partite di Champions sono così, devi fare meno errori possibili. Non possiamo concedere il secondo gol, le partite di Champions vanno giocate in un altro modo. Si può perdere, ma non in questo modo". Massimiliano Allagri è furioso dopo il ko in Champions sul campo del Villarreal e ai microfoni di Sky non usa giri di parole: "Una squadra che conosce le proprie qualità non si deve sfaldare come nel secondo tempo. Bisogna fermarsi e riflettere, abbiamo tutte le possibilità per passare il turno. Dobbiamo avere più pazienza nella gestione della palla".
Abbiamo perso la capacità di difendere? "È diventata quasi una vergogna saper difendere. Stasera i nostri difensori hanno difeso molto bene, ma quando non avevamo la palla dovevamo fare meglio e avere pazienza. Tutti questi gol impongono una maggiore attenzione difensiva. Subiamo diversi tiri, anche contro il Frosinone. Dobbiamo migliorare come impatto".
"Se difendi bene e giochi bene, hai più vantaggi per andare a fare gol - ha spiegato il tecnico del Napoli - Da inizio campionato abbiamo tante situazioni offensive, ma dietro subiamo troppo e dobbiamo trovare equilibrio. Dobbiamo migliorare, perché le qualità per andare a fare gol le abbiamo. Poi però lì non dobbiamo sbagliare, altrimenti dietro ci troviamo uomo contro uomo".
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