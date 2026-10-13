Champions League, Villarreal-Napoli 3-1: azzurri ancora rimandati, secondo ko per Allegri in Europa

LE STATISTICHE

Il Villarreal ha ottenuto solo la sua seconda vittoria in Champions League dopo essere passato in svantaggio, dopo il 6-3 contro l'AaB nell'ottobre 2008.

Il Napoli ha perso tre partite consecutive in Champions League per la seconda volta nella sua storia; l'unico precedente risale al periodo tra febbraio e settembre 2017.

Solo il Club Brugge (51) ha subito più tiri in questa edizione della Champions League rispetto al Napoli (43, di cui 17 stasera contro il Villarreal).

La vittoria per 3-1 del Villarreal ha interrotto una striscia di 12 partite senza successi in Champions League e una serie di sette sconfitte consecutive nella competizione.

Ayoze Pérez ha fornito l'assist per il terzo gol del Villarreal contro il Napoli stasera, appena due minuti e 49 secondi dopo il suo ingresso in campo; si tratta del suo primo coinvolgimento in gol in Champions League.

Georges Mikautadze ha partecipato a nove gol nelle sue ultime nove gare da titolare con il Villarreal in tutte le competizioni (6 gol, 3 assist), realizzando stasera il gol del pareggio contro il Napoli.

L'assist di Ayoze Pérez per Tani Oluwaseyi è il primo caso di due subentrati che confezionano un gol in Champions League per il Villarreal dai tempi di Robert Pirès per Joseba Llorente contro l'AaB nell'ottobre 2008.

Il Napoli non ha vinto nessuna delle ultime nove partite di Champions League contro squadre spagnole (2N 7P).