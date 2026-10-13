Champions League, Villarreal-Napoli 3-1: azzurri ancora rimandati, secondo ko per Allegri in Europa

© Getty Images
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La seconda giornata della League Phase di Champions League coincide con la seconda sconfitta in due gare per il Napoli di Massimiliano Allegri, rimontato 3-1 dal Villarreal all’Estadio de la Ceramica. Ai partenopei non basta infatti il vantaggio iniziale di Rrahmani, visto che Mikautadze, Mouriño e Oluwaseyi ribaltano tutto, sfruttando soprattutto tre minuti di blackout azzurro nel primo tempo: ciò significa che Di Lorenzo e compagni restano fermi a zero punti in classifica, alimentando un digiuno di vittorie esterne che in Europa dura da tre anni.
McTominay torna titolare, ma ad accendere il Napoli all’8’ ci pensa il duo Gilmour-Rrahmani: il kosovaro colpisce infatti la traversa di testa su un bellissimo pallone scodellato dallo scozzese e poi ribadisce in rete con una grande girata di destro, che non lascia scampo a Junior (schierato tra i pali vista l’assenza di Peter Gulacsi, scosso dalla rapina a mano armata di cui è stato vittima in giornata). Sempre sulla traversa termina pure l’inzuccata di Hojlund al 22’, prima del pareggio improvviso del Villarreal: Mikautadze sfrutta un retropassaggio corto di Politano, scarta Milinkovic-Savic e riequilibra il match. Gli azzurri accusano il colpo e al 26’ finiscono pure sotto: Mouriño porta avanti i valenciani con un gran destro dalla distanza, approfittando del momentaneo blackout partenopeo. McTominay e De Bruyne provano allora a scuotere il Napoli, mentre Gerard Moreno impegna Milinkovic-Savic. I minuti passano e al 72’ Allegri si gioca anche la carta Lucca, in abbinata con Hojlund, che chiama Junior a un’altra decisiva chiusura poco dopo l’80’. A sigillare il match è però Oluwaseyi all’86’, con il mancino che permette al Villarreal di festeggiare la vittoria con qualche minuto d’anticipo.
IL TABELLINO
Villarreal (4-4-2): Junior; Mouriño, Navarro, Veiga, Romero; Moleiro (68’ Foyth), Gueye (83’ Cardona), Comesana (83’ Perez), Saliba; Moreno (63’ Freeman), Mikautadze (63’ Oluwaseyi). A dip.: Akhomach, Costa, Diatta, El Jmili, Gaitan, Gomez, Macia. All.: Perez
Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Marin (72’ Lucca), Rrahmani, Badiashile; Di Lorenzo, McTominay (61’ Spinazzola), Gilmour (72’ Lobotka), Politano (61’ Neres); Giovane (61’ Lang), De Bruyne; Hojlund. A dip.: Beukema, Contini, Meret. All.: Allegri
Arbitro: Siebert D. (Ger)
Marcatori: 8’ Rrahmani (N), 23’ Mikautadze (V), 26’ Mouriño (V), 86’ Oluwaseyi (V)
Ammoniti: Mikautadze (V), Giovane (N), De Bruyne (N), Saliba (V), Di Lorenzo (N)
LE STATISTICHE
Il Villarreal ha ottenuto solo la sua seconda vittoria in Champions League dopo essere passato in svantaggio, dopo il 6-3 contro l'AaB nell'ottobre 2008.
Il Napoli ha perso tre partite consecutive in Champions League per la seconda volta nella sua storia; l'unico precedente risale al periodo tra febbraio e settembre 2017.
Solo il Club Brugge (51) ha subito più tiri in questa edizione della Champions League rispetto al Napoli (43, di cui 17 stasera contro il Villarreal).
La vittoria per 3-1 del Villarreal ha interrotto una striscia di 12 partite senza successi in Champions League e una serie di sette sconfitte consecutive nella competizione.
Ayoze Pérez ha fornito l'assist per il terzo gol del Villarreal contro il Napoli stasera, appena due minuti e 49 secondi dopo il suo ingresso in campo; si tratta del suo primo coinvolgimento in gol in Champions League.
Georges Mikautadze ha partecipato a nove gol nelle sue ultime nove gare da titolare con il Villarreal in tutte le competizioni (6 gol, 3 assist), realizzando stasera il gol del pareggio contro il Napoli.
L'assist di Ayoze Pérez per Tani Oluwaseyi è il primo caso di due subentrati che confezionano un gol in Champions League per il Villarreal dai tempi di Robert Pirès per Joseba Llorente contro l'AaB nell'ottobre 2008.
Il Napoli non ha vinto nessuna delle ultime nove partite di Champions League contro squadre spagnole (2N 7P).