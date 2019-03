Mourinho sicuro: "Juventus e Barcellona candidate alla finale di Champions"

23/03/2019

Non vede l’ora di rigiocarlo, quel torneo. A Josè Mourinho prudono le mani. Vorrebbe essere lì a compilare una tabella d’allenamento per preparare uno scontro di Champions League, uno di quelli che ha giocato spesso e vinto quasi altrettanto spesso. E allora nell’intervista rilasciata alla France Press, Mou pende spunto da una domanda su Messi e Cristiano Ronaldo per lanciare la sua profezia su quello che succederà: “Tutti parlano di Ronaldo e Messi, ma io preferisco parlare di Juventus e Barcellona. So che il mondo si concentra di più sulle individualità, ma io sarò sempre un allenatore di calcio e il calcio continua a essere uno sport collettivo. La Juventus e il Barcellona sono due grandi candidare per questa Champions, ma ci sono anche le squadre inglesi, l’Ajax e il Porto. La Juventus e il Barcellona hanno esperienza, talento e un giocatore speciale a testa. Normalmente, dove ci sono questi giocatori speciali, le squadre finiscono per diventare le migliori”.

Si sente già la sua assenza in questa Champions e Mourinho lo sa benissimo: “Spero di tornare presto in corsa per la Champions, ma a volte, quando sei fuori, devi imparare a vincere altre cose. Quando sono arrivato al Manchester United nel 2016, non eravamo in Champions e ho dovuto vincere l’Europa League. Se potessi vincere una terza Champions sarebbe spettacolare, ma anche se dovessi vincere una terza Europa League non sarebbe comunque male. Preferisco ovviamente la Champions, ma se dovessi firmare per un club che ha qualche problema, come quelli che aveva il Manchester United quando sono arrivato, devo fare il possibile per tirare su la squadra e portarla al più alto livello possibile”.