Milan, tre buone notizie: Pulisic, Theo e Chukwueze in gruppo e recuperati per il Psg

Milan-Udinese 0-1: colpo friulano, rossoneri fischiati































































Tre notizie positive per il Milan e per Stefano Pioli al ritorno in campo a Milanello dopo la sconfitta casalinga contro l'Udinese e in vista della sfida di martedì sera sempre a San Siro in Champions League contro il Psg, fondamentale per mantenere vive le speranze di qualificazione. Pulisic, Chukwueze e Theo Hernandez si sono infatti allenati sul campo con il gruppo di giocatori che non ha giocato contro i friulani (lavoro di scarico per gli altri) e sono quindi recuperati per il match contro i parigini. Così come Loftus-Cheek, che sabato sera è sceso in campo nel finale e in Coppa partirà nell'undici titolare. Allarme rientrato dunque per il terzino francese, che aveva dato forfait per una contusione alla caviglia. Ha lavorato ancora a parte invece Kjaer, che punta al rientro per la gara di campionato di sabato a Lecce. Prima dell'allenamento la squadra ha fatto una sessione di video nello spogliatoio. Restano ai box Sportiello, Kalulu, Pellegrino, Caldara, Bennacer. Krunic è stato fermato da un problema al flessore e sostituito da Adli.