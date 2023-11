Milan-Psg, le pagelle: Leao e Giroud sono da Champions, Donnarumma più forte dei fischi

LE PAGELLE DI MILAN-PSG

I nostri voti e i nostri giudizi sul big match di San Siro, quarta giornata di Champions League

MILAN

Maignan 6 - Nel primo tempo una grande uscita su Mbappé al 25' costringe il connazionale al clamoroso errore. Poi poco più che ordinaria amministrazione. Fortunato sulla traversa di Dembélé e sul palo di Lee.

Calabria 6,5 - Mbappé è un cliente complicato, ma stasera il campione francese non è in serata e agevola il compito del capitano del Milan, che gioca una gara attenta e senza sbavature.

Tomori 7 - Autentico muro al centro della difesa, annulla sia Kolo Muani che Goncalo Ramos. Va anche vicino al gol, ma la sua punizione nel primo tempo è respinta da Donnarumma.

Thiaw 6,5 - Supportato da Tomori, gioca una gara ordinata e non corre particolari pericoli. Sempre pulito negli interventi e nelle chiusure.

Theo Hernandez 7 - Il treno francese è tornato a macinare la fascia come non faceva da tempo. Pennella sulla testa di Giroud il pallone del 2-1 e trionfa nel duello a distanza con il fratello Lucas.

Loftus-Cheek 6,5 - Dopo soli 6' ha sul sinistro il pallone dell'1-0, ma calcia alto e l'azione sfuma. Brutto errore, ma si rifà con una prestazione di grande livello e di straordinario strapotere fisico.

Reijnders 6 - Tocca all'olandese il compito di giocare davanti alla difesa e non a Musah come molti si aspettavano. Prova senza particolari spunti, ma ordinata e senza fronzoli. Va solo una volta alla conclusione a inizio ripresa dopo uno scambio con Giroud, ma non inquadra la porta.

Musah 6 - A inizio gara spreca un'ottima occasione, calciando debolmente tra le braccia di Donnarumma e sprecando un bell'assist di Calabria. Poi fa legna a centrocampo. Si becca un giallo: diffidato salterà il Borussia Dortmund. (dal 39' st Krunic sv).

Pulisic 5,5 - Rientrato dopo un problema muscolare, l'americano è il meno brillante dei suoi. Ha una sola occasione al 40', ma calcia male di destro sull'esterno della rete. Si fa male nel recupero (problema ai flessori). (dal 47' st Florenzi sv).

Giroud 7,5 - A 37 anni è ancora lì che sgomita, lotta e segna. Serata straordinaria per il francese, che propizia il gol di Leao e poi con un imperioso stacco di testa su Skriniar segna il 2-1 che tiene in vita il Diavolo. Non si gira più, ma accidenti come salta...

Leao 7,5 - Pungolato dalle critiche, il 10 portoghese risponde con una prestazione da Champions. Il gol in rovesciata è da dividere con Giroud e ogni volta che parte palla al piede è uno spettacolo. Si fa vedere anche in fase difensiva con dei preziosissimi ripiegamenti. Prestazione totale. (dal 40' st Okafor 6 - Appena entrato sfiora il gol, ma Donnarumma gli nega la gioia con una grande parata in tuffo).

All.: Pioli 7

PARIS SAINT-GERMAIN

Donnarumma 7,5 - L'ambiente, come da previsioni, è ostile e infernale, ma il grande ex gioca un match di grandissima personalità. Bravissimo a respingere il sinistro di Giroud, non può nulla sulla successiva rovesciata da pochi passi di Leao. Reattivo sulla punizione di Tomori. Respinge anche la punizione di Theo nella ripresa. Straordinario su Okafor nel finale. Il migliore dei suoi.

Hakimi 5 - Come per Skriniar è una sorta di derby visto il trascorso in nerazzurro, ma del terzino ammirato a Milano si sono perse le tracce. Soffre Leao in fase difensiva (e ci può stare), ma non combina nulla quando deve fare la cosa che gli riesce meglio, ossia attaccare.

Marquinhos 6 - Il brasiliano ex Roma si conferma implacabile di testa, quando spizza il pallone dell'1-0 per Skriniar. Luis Enrique sceglie di concedere il 3 contro 3 in difesa e soffre anche lui, ma meno dello slovacco.

Skriniar 5,5 - La sua serata, una sorta di derby dopo i tanti anni all'Inter, comincia come meglio non si potrebbe: gol in tuffo di testa dopo sponda sempre di testa di Marquinhos. Si trasforma, però, ben presto in incubo: tiene in gioco Giroud nell'azione dell'1-1 e si fa sovrastare dal francese in occasione del 2-1. Il voto è la media aritmetica tra la fase offensiva (7) e quella difensiva (4). (dal 44' st Barcola sv).

Lucas Hernandez 6 - In teoria sarebbe il terzino sinistro, come il fratello Theo dall'altra parte, ma in pratica gioca da braccetto nella difesa a tre. Non spinge mai e pensa solo a tenere la posizione. Ammonito per un fallo su Loftus-Cheek. (Dal 20' st Mukiele 5,5 - Prende il posto del compagno ammonito con gli stessi compiti e come Hernandez non incide).

Zaire-Emery 5,5 - Nel match d'andata era stato il migliore insieme a Mbappé, nel ritorno gioca una gara troppo timida e senza acuti. Ha solo 17 anni e come alibi regge alla grande.

Ugarte 5,5 - Luis Enrique gli affida le chiavi del centrocampo, ma l'uruguaiano soffre la fisicità del centrocampo rossonero. Si becca un giallo sacrosanto al 43' per uno sgambetto a Theo Hernandez che stava partendo a campo aperto. (dal 15' st Fabian Ruiz 6 - Entra per dare un po' d'ordine con la squadra alla ricerca del pareggio).

Vitinha 5,5 - Il portoghese vince il ballottaggio con Lee, ma in pratica non si vede mai e sbriga solo il compitino. Ammonito per gioco pericoloso su Calabria. (dal 15' st Lee 6,5 - Più vivace e pericoloso di Vitinha, sfiora il gol nel finale ma il suo sinistro si stampa sul palo).

Dembélé 6 - Il duello tutto in velocità con Theo Hernandez è uno dei più attesi del match. Gioca un buon primo tempo in cui non è fortunato quando al 27' il suo sinistro a giro sbatte contro la traversa con Maignan battuto. Cala nella ripresa.

Kolo Muani 5,5 - Preferito a Goncalo Ramos dall'inizio, fa solo una cosa buona in tutta la partita, quando mette Mbappé davanti a Maignan. Ammonito per una gomitata a Tomori, lascia il campo dopo un'ora di gioco (dal 15' st Goncalo Ramos 5 - Stretto nella morsa Tomori-Thiaw non la vede mai)

Mbappé 5 - Incontenibile nel match d'andata, è il grande assente in questo ritorno a San Siro. Al 25', imbeccato da Kolo Muani, si mangia un gol a tu per tu con Maignan. Cresce un po' nel 2° tempo, ma al 70' il portiere del Milan è attento sul suo palo.

All.: Luis Enrique 5,5

